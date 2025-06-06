Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 06.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

55 inç QLED ekrana, Quantum Dot teknolojisine ve 4K çözünürlüğe sahip olan Samsung televizyon, 29.999,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı yorumu:

15 bar basınca ve süt köpürtücüye sahip olan Smeg kahve makinesi, şık görünümüyle de dikkat çekiyor. Birbirinden farklı kahveleri yapabileceğiniz bu makineyi 18.950,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

1000 DPI'a kadar ayarlanabilen Logitech mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Sağ ve sol el kullanımı için uygun olan bu ürün, 257,84 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Aynı anda birden fazla cihazınızı şarj edebileceğiniz NeKuBa prizde 3 adet USB, 1 adet de Type-C girişi bulunuyor. Ayrıca sizin ve çocuklarınızın güvenliğini düşünen bu cihaz, yanmaz malzemeden üretilmiş. Fiyatı ise 942,65 TL.

Kullanıcı yorumu:

Hazır yaz gelmişken en çok ihtiyacımız olan ürünlerden biri de vantilatörler. Robeve'in bu vantilatörü; 3 hız ayarı ve 360 derece dönebilen klipsli tasarımı ile yaz aylarının vazgeçilmezi hâline gelecek. İstediğiniz zaman şarj edebileceğiniz bu cihaz, 319,90 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

2.579,00 TL fiyata sahip olan Samsung kulaklık, Stereo ses özelliği ve Aktif Gürültü Önlemesi ile dikkat çekiyor. Dahili mikrofonu sayesinde aramalar da yapabileceğiniz bu kulaklığı 2.579,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

Keçe kumaştan üretilmiş olan 7 cepli organizer; telefon, tablet, peçete, ıslak mendil ya da kolonya gibi malzemelerinizin araç içinde toplu bir şekilde durmasını sağlıyor. Koltuğunuzun arkasına asarak kullanabileceğiniz ürün, 296,68 TL fiyatıyla günün bir diğer fırsatı oluyor.

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2 metre uzunluğundaki Baseus kablo, 8K çözünürlük desteğiyle kesintisiz ve net görüntü aktarımı sağlıyor. Örgü yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz ürün, 346,57 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini aldı.

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