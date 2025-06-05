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1600 DPI'a kadar ayarlanabilen Lenovo mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Sağ ve sol el kullanımı için uygun olan bu cihaz, %20 indirimle 159,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kaymaz kauçuk tabanı ve pürüzsüz yapısı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Bloody mouse pad, 149,00 TL fiyatıyla hesaplı mouse pad arayanların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

3 metre uzunluğa sahip WellHise kabloyu farklı cihazlar için kullanarak hızlı veri aktarımı sağlayabilirsiniz. Ürün, 131,80 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Özellikle yaz aylarında yapılan uzun yolculuklarda sürekli güneşe maruz kalmak hem sizin için hem çocuklarınız için zararlı ve rahatsız edici olabiliyor. Bu durumu önlemek için size Byens araç güneşliğini önerebiliriz. Ürün, esnek kumaştan üretildiği ve alt tarafı lastikli olduğu için aracınızın camına kolayca takabilirsiniz. Fiyatı ise sadece 134,68 TL.

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10 kg'a kadar ölçüm yapabilme kapasitesine sahip Jouis tartı sayesinde malzemeleri ve sıvıları hassas bir şekilde tartabilirsiniz. Özellikle spor ve diyet yapanların tercih edeceği bu ürün, 160,20 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Sıradaki ürünümüz daha çok patili dostlarımızı ilgilendiriyor. Kedilerinizin ve köpeklerinizin istenmeyen ve fazla uzamış tüylerini taramanıza yardımcı olan Busstier tarak, tek bir tuşla kendini temizleyebiliyor. Çok satanlar arasında da yer alan bu ürün, 142,45 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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Güçlü yapışkanı sayesinde sürüş esnasında yerinden oynamayan ürün, hem telefon tutucu hem de numaratör olarak kullanılabiliyor. Ayrıca telefonunuzu istediğiniz açıda konumlandırmanıza olanak tanıyor ve 360 derece dönebiliyor. Ürünü satın almayı düşünüyorsanız şimdi 94,50 TL'ye satışta.

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