CD Projekt Red, Gwent'in Android'e Geleceği Tarihi Açıkladı

CD Projekt Red, Gwent: The Witcher Card Game'in Google Play Store'a geleceği tarihi duyurdu. The Witcher evrenine dayanan kart oyunu, iOS'un ardından şimdi de Android platformuna gelmeye hazırlanıyor.

The Witcher oyunlarının geliştiricisi CD Projekt Red, popüler kart oyunu Gwent: The Witcher Card Game'in 24 Mart'ta Google Play Store'a geleceğini duyurdu. Oyun, geçtiğimiz ekim ayında iOS kullanıcıları için App Store'da yayınlanmış ve yakında Android mağazasına geleceğinin sinyallerini vermişti.

CDPR, Gwent: The Witcher Card Game'i Google Play'de ön kayıda açmasının ardından çıkış tarihini de açıklamış oldu. Oyunun Android versiyonu, tıpkı konsol, PC ve iOS sürümleri gibi ücretsiz olarak sunulacak. Gwent'i indirmek ve oynamak her ne kadar ücretsiz olsa da, destelerinizi geliştirmek için uygulama içi satın alımlar da yapabileceksiniz.

Gwent, The Witcher evrenine dayanan ve kullanıcıların strateji yeteneklerini sergilediği bir kart oyunu. Oyunda kart destelerinizi oluşturan kahramanların, büyülerin ve özel yeteneklerin yanı sıra kandırmaca ve akıllıca aldatmacalar da yer alıyor. Düşmanlarınızı ister vahşice ezebiliyor, ister kurnaz numaralarla alt edebiliyorsunuz. Toplayabileceğiniz yüzlerce kart sayesinde yeni stratejiler oluşturabilmeniz de her daim mümkün.

CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt'ın başarısının ardından 2018 yılında PlayStation 4 platformunda Gwent için bir beta sürümü başlattı. Kart oyunu, o zamandan beri oyuna 70 yeni kart getiren çok sayıda genişletme aldı. Ardından CDPR, geçtiğimiz Aralık ayında odağını mobil ve PC versiyonlarına kaydıracağını belirterek Gwent'in konsol sürümleri için tüm desteği çektiğini açıkladı. Gwent: The Witcher Card Game'in Google Play Store sayfasına buradan erişerek ön kayıt yaptırabilirsiniz. Gwent'e ön kayıt yapan oyunculara oyun içi avatar hediye edilecek.

Gwent'in Android'e özel yeni fragmanı: