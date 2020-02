The Witcher 3’ün Bu Seneki Patlama Nedenleri

Senaryosu The Witcher oyun ve kitap serilerinden esinlenilerek yazılan Netflix dizisi The Witcher, yeni verilere göre oyun ve kitap satışlarının 5 kattan fazla artmasını sağladı. Bir analist bu durumu üçüncü oyunun Nintendo Switch için de çıkarılması ve ardından dizinin yayınlanmasına bağladı.

The Witcher dizisi 2019 yılında en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Dizinin başarısı, senaryosunun alındığı kitap ve oyunların başarısına da büyük oranda etki etti. The Witcher dizisinin izleyicileri, serinin kitaplarını ve The Witcher 3: Wild Hunt oyununa akın etti. Diğer bir deyişle dizinin izleyicileri, oyuncu unvanına da sahip oldu. Serinin üçüncü oyununun satışları ve oynanma saatleri dizi çıktığından beri devasa bir yükseliş yaşadı.

2015 yılının mayıs ayında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, 2019 yılının aralık ayında ABD’de %554 büyüme elde etti. Yine aynı dönemde ve aynı bölgede The Witcher kitap serisi yıldan yıla %562 büyümeyle tırmanışa geçti. Verileri sağlayan endüstri takip şirketi NPD Group’un analisti Sartori Bernbeck, bu olayın; şirketlerin nasıl bir yol izleyerek niş ürünleri daha da yükseltebileceğine dair örnek olduğunun altını çizdi.

Yeni bir konsola uyarlanması ve dizinin çıkışı patlamaya sebep oldu

The Witcher oyun serisi daha önce de büyük hayran kitlesine sahip bir seri olarak biliniyordu. Oyunun geliştirici şirketi CD Projekt Red, üçüncü oyunun 2019 yılının haziran ayına kadar dünya çapında 20 milyon satış rakamına ulaştığını bizzat doğrulamıştı. Ancak tabii ki bu tip ürünlerin dizi ya da film gibi yapımlarla desteklenmesinin getirdiği kazançlar da oldukça hatırı sayılır derecede oluyor.

Analist Bernbeck, bu yükselişin asıl nedenini 2019’un ekim ayında The Witcher 3’ün Nintendo Switch konsolu için çıkarılmış olmasına ve hemen ardından gelen Netflix dizisi The Witcher’a bağlıyor. Sartori Bernbeck, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: “Bu iki faktör birleşerek oyunun 2019’un son çeyreğinde aniden yükselmesine neden oldu. Aralık ayında ABD’de yapılan fiziksel satışlar, Aralık 2018’e göre %554 daha fazlaydı. Ayrıca satışlar, Nintendo Switch versiyonunun satışlarını yok saydığımızda bile yıldan yıla %63 yükselmeye sahipti.”