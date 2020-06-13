H2X, Hidrojenle Çalışan Arabasını 2023’e Kadar Tanıtacak

Otomotiv sektörünün yeni isimlerinden H2X Australia, hidrojenle çalışan SUV modelini 2023 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor. Üretimleri Avustralya'da yapacak olan H2X'in hedefleri arasında 2025 yılına kadar %85 yerelleştirme oranını yakalamak bulunuyor.

Teknoloji geliştikçe otomotiv dünyasındaki rekabet de giderek artıyor. Tesla, elektrikli otomobilleriyle bu sektöre damgasını vururken diğer şirketler de farklı tasarımlar üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda BMW, hidrojenle çalışan daha fazla otomobil üretmeyi planlıyor. Benzer şekilde Toyota da hidrojenle çalışan Mirai ile dikkat çekiyor.

Sektörün yeni isimlerinden H2X de hidrojenle çalışan arabalar üreten bir şirket. Bugün halka açılan şirket 2024 yılına kadar birkaç otomobil ve SUV üretmeyi, daha sonrasında traktör ve otobüs endüstrisine açılmayı planlıyor. Şirketin yakın tarihli planları arasında 2023’e kadar satışa sunulması beklenen ‘Snowy’ isimli bir SUV yer alıyor.

Şirketin CEO’su, hedeflerinin 2025’e kadar pazar lideri hacimlere ulaşmak olduğunu söyledi:

H2X serisi, yakıt olarak hidrojene odaklanan bir hibrit güç aktarma organı ile güçlendirilecek. Bu araçlar, ihtiyaca göre güç kaynakları arasında geçiş yapabilecekler. Şirketin daha önce BMW ve Volkswagen’de yöneticilik yapmış olan CEO’su Brendan Norman, H2X Australia’nın “2025 yılına kadar pazar lideri hacimlere ulaşmaya odaklandığını” söylüyor.

Üretim hattının ilk çıkarılan H2X arabaları, ithal bir şasiye dayanacak ve Asya’da halihazırda kullanılan güç aktarma organlarını temel alacak. Parçaların birleştirilmesi ve montaj işlemleri, 2025 yılına kadar %80 yerelleştirme hedefi ile Avustralya’da yapılacak. Şirket, Avustralya’da yapılacak üretimler ile bölgedeki üretim endüstrisini canlandırmayı ve 5.000’e kadar yeni istihdam sağlamayı umuyor.

Norman, daha önceleri yaptığı bir açıklamada 2022 yılı için planlanan SUV modellerinin 300-550 kW güç çıkışına sahip iki yakıt hücresi ünitesini barındıracak platformlara sahip olacağını söylemişti. Şirketin bu vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini ve sektörün yeni yükselen isimlerinden biri olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.