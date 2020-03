Bir hacker, Microsoft’un YouTube hesaplarını ele geçirdi ve kripto para Ponzi sistemi reklamı yaptı. Bu reklam, firmanın hesaplarından peş peşe yayınlandı.

Dolandırıcıların son zamanlardaki gözdeleri arasında kripto paralar yer alıyor. Takip etmesi neredeyse imkânsız olan ve pek çok kişinin birikimlerini saklamak için kullandığı kripto paralar, pek çok suçlunun da ilgisini çekiyor.

Bu hareketlerden biri de Microsoft’u hedef alıyor. 14 saat kadar önce başlayan yayınlarda, bir çeşit Ponzi sisteminin reklamını paylaşan hackerlar, resmi Microsoft YouTube hesaplarından canlı yayın yapıyor.

Canlı yayında Ponzi sistemi:

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in eski bir videosu kullanılan canlı yayının başlığı “Bitcoin Market, Investments and Much more (Bitcoin Pazarı, Yatırımlar ve daha fazlası)” şeklinde. Ekranda bir QR kod yer alırken izleyicilere gönderdikleri Bitcoin miktarına göre daha yüksek miktarda geri ödeme yapılacağı söyleniyor.

Ponzi sistemi, sıklıkla kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntemde, belli bir süreliğine kişilerde güven oluşturmak için katılımcılara para ödeniyor. Bir noktadan sonraysa katılımcıların yatırdığı paraların karşılığı gelmiyor. Ülkemizde bu yöntemin en son ve en popüler örneklerinden biri olarak Çiftlik Bank vurgunu gösterilebilir.

Bu haberin yazıldığı anda da yayınlar devam ediyor. YouTube moderatörleri saldırıdan haberdar edilmesine rağmen herhangi bir çözüm üretilmemiş durumda. Bu da insanların kafasının karışmasına neden oluyor.

Görüntüler eski bir konuşmadan:

Yayında kullanılan Bill Gates konuşmasıysa Gates’in eski bir konuşması. Gates, bu konuşmayı Haziran 2019’da Village Global’da girişimcilerin karşısında gerçekleştirmişti. O görüntüler, bu yayında dönüp duruyor.

Şu anda YouTube’da Microsoft US, Microsoft Europe, Microsoft News ve diğer kanallardan yayın devam ediyor. Toplam yayınların sayısı ise 19’u bulmuş durumda. Kanalların bazıları resmi Microsoft kanalları olsa da bazıları ele geçirilip ismi değiştirilmiş başka hesaplardan oluşuyor.

Microsoft bu tür saldırılara hedef olan tek firma değil. Daha önce de Elon Musk gibi kişilerin isimleri bu tür vakalarda kullanılmıştı. Almanya merkezli hacker grubu The Chaos Computer Club da hesaplarına sızıldığını ve bu tür bir mesaj yayınlandığını açıklamıştı.