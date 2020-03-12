Bitcoin’in değerinde büyük bir düşüş görülüyor. Kripto para bir saat içinde değerinin yüzde 20’sini kaybetti. Bu değer kaybı 2019’daki düşüşten çok daha büyük görünüyor.

Kripto para birimi Bitcoin’in değerinde büyük düşüş yaşanıyor. Bitcoin son 10 ayın düşük değerini görerek 5600 dolar seviyelerine indi. Diğer kripto para birimlerinde de düşüşler gözlemlenirken Bitcoin’in değer kaybı çok daha sert oldu.

Uzmanlar, Bitcoin’in nakit değerinin üçte birini kaybettiğini açıklıyorlar. Kripto para birimi analistleri, Bitcoin’deki bu düşüşten corona virüsü salgınını sorumlu tutuyorlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsünü küresel salgın ilan etmesi Bitcoin’in düşüşüne neden olmuş olabilir.

2008 mali krizini tahmin eden ekonomi tahmincisi Jesse Colombo, başka bir mali çöküş için uyarıda bulunuyor. Jesse Colombo, The Independent’a yaptığı açıklamada corona virüsü salgınının ekonomik durgunluğa sebep olduğunu söyledi.

Küresel sermayelerle beraber corona virüsü salgınından en çok etkilenen kripto para birimi olan Bitcoin’in düşüşü, ay başından beri Bitcoin’in 50 milyar dolardan fazla kaybı olmasını sağladı. Uzmanlar Bitcoin’deki düşüşün önümüzdeki günlerde duracağını düşünüyorlar. Bitcoin'in yanında diğer kripto para birimleri de bu günlerde değer kaybediyorlar.