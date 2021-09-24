Amerika’nın güney kıyılarını etkileyen İda Kasırgası’nın sonuçları ve bölgedeki tahribatın nasıl çözülebileceğini tartışmak üzere yetkililer Zoom üzerinden bir toplantı düzenlendi. Kimliği belirsiz bazı katılımcılar online toplantıda ekranlarını paylaşarak cinsel içerikli video yayınladı.

29 Ağustos’ta ABD’nin güney kıyılarına ulaşarak Louisiana, Mississippi ve Tennessee eyaletinde etkisini gösteren İda Kasırgası birçok bölgede ani sellere ve büyük yıkımlara sebep oldu. Kasırganın etkisiyle binlerce elektrik direği ve kablolar tahrip olduğu için 1 milyona yakın kullanıcıyı etkileyen elektrik kesintileri yaşandı. Yaşanan bu büyük tahribat üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu (PSC) ve elektrik şirketleri Louisiana vatandaşları tarafından tepki aldı.

Louisiana’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan (PSC) beş üye bölgede yaşanan elektrik kesintisi sorunlarını görüşmek için Zoom üzerinden bir online toplantı planladı. Görüşme 200 avukat, lobici ve şirket yöneticisinden oluşan bir grupla bir araya gelinerek çarşamba günü gerçekleşti. Toplantıda komisyon üyeleri konuşurken anonim katılımcılar ekranlarını paylaşarak pornografik videolar oynattı. Bu talihsiz sorunun çözülmesi içim toplantı 15 dakika ertelenmek zorunda kaldı.

"Hackerların yeterli internet erişimi var"

Komisyon başkanı Craig Green, The Adyocate gazetesine verdiği röportajda toplantıyı sabote eden bu olay üzerine düşüncelerini “Talihsiz ve iğrençti, görünüşe göre hackerların yeterli elektriği ve internet erişimi var” sözleriyle belirtti. Grubun genel sekreteri halka açık olarak düzenlenen görüşmeye çok sayıda sahte hesabın da katıldığını belirtti.

Toplantı yeniden başladıktan sonra üç buçuk saat kesintisiz devam etti. Fırtınadan kaynaklanan kayıpları dengeleyecek ve üretim tesislerinden müşterilere elektriği iletebilmek için talep edilen federal afet yardımı onaylandı.