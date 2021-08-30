Küba’dan sonra ABD’nin güney kesimlerini etkisi altına alan Ida kasırgası, Louisiana’da çok büyük hasarlara yer açtı

ABD’de 2005 yılında görülen Katrina kasırgasının ardından bu seferde Ida kasırgası ABD’nin güneyini etkisi altına aldı. Önce Küba’da görülen ve ardından ABD’nin güney eyaletlerine sıçrayan kasırga, Louisiana eyaletini âdeta yıktı geçti.

Saatte 240 kilometrelik hıza ulaşan Ida kasırgası, eyaletteki pek çok binaya ağır hasarlar verdi. ABD hükümeti ve vatandaşlar olay yerindeki yaralılara ve mağdurlara yardım etmek için seferber oldu.

Fırtına 3 eyaleti vurdu

ABD’nin güneyindeki 3 eyalet olan Baton Rouge, Mississippi ve Louisiana’yı vuran kasırganın etkileri en çok Louisiana’da görüldü. 2005 yılında New Orleans’ı vuran Katrina kasırgasından daha güçlü ve tehlikeli olan bu kasırga için ABD Başkanı Joe Biden “Görünen o ki bu kasırga oldukça tehlikeli olacak. Federal hükümet mağdurlara yardım etmek için hazır.” diyerek vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Kasırgadan nispeten çok daha az etkilenen Mississippi’nin Belediye Başkanı, Louisiana’daki kasırga için acil durum ilan etti. Ayrıca çevre eyaletlerdeki restoran sahipleri, kamp malzemeleri satan işletmeler ve sivil toplum örgütleri, bölgedeki mağdurların ihtiyaçlarını giderebilmek için bölgeye akın etti.

The Weather Channel, bölgedeki kasırganın sebep olabileceği sel felaketinin boyutlarını gösterebilmek için sanal gerçeklik kullanarak bir sunum hazırladı.

The Weather Channel’in sunumu;

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Ida kasırgasının ne kadar yıkıcı olduğunu gösteren diğer videolar;