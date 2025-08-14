Kripto para piyasasında güvenlik endişelerini artıran yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri, teknik sorun gerekçesiyle bazı işlemleri durdurduğunu duyurdu. Kullanıcılar, platformda yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak kapatılmasıyla birlikte sürecin ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, sıcak cüzdanlarda yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket, alım satım ile Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Siber güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise yaklaşık 48 milyon dolar değerindeki dijital varlık olağandışı biçimde taşındı. Olay, Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX), Arbitrum (ARB), Base (BASE), Optimism (OP), Mantle (MANTLE) ve Polygon (MATIC) ağlarında çok sayıda uyarı verilmesine yol açtı. Fonların büyük kısmının iki farklı adrese aktarıldığı, ardından varlık takası işlemlerinin başladığı tespit edildi.

Kripto para yatırma ve çekme işlemleri durduruldu

Aktarılan bilgilere göre, olayın yaşanmasının ardından BtcTurk ekibi hızlı bir şekilde bilgilendirildi ve acil güvenlik önlemleri devreye alındı. Borsa yönetimi, yatırma ve çekme işlemlerinin yeniden açılması durumunda kullanıcıları ayrıca bilgilendireceğini ifade etti. BtcTurk yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri kesintisiz olarak devam etmektedir.”

Yaşanan gelişme, kripto para piyasasında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. BtcTurk’ün teknik incelemeleri tamamladıktan sonra yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlatması bekleniyor.