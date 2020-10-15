Otonom sürüş kabiliyetine sahip olan araçlar için pek çok tehdit bulunuyor. Anlık olarak görüntü projeksiyonları yaratan hacklenmiş panoların da bunlardan biri olduğu ortaya çıktı.

Teknoloji ilerledikçe, sürücülerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan sürüş asistanı sistemleri de gelişmeye devam ediyor. Yine de bu sistemlerin tamamen hatadan uzak olduğunu söylemek hiç mümkün değil.

Güvenlik araştırmacıları, yaptıkları çalışmalarda dışarıdan müdahale edilen internete bağlı yol kenarı panolarının ciddi bir güvenlik riski oluşturabildiğini ortaya koydu. Tesla’nın otomatik pilotu gibi sistemler bu nedenle aniden fren yapabiliyor, yön değiştirebiliyor veya yoldan sapabiliyor.

Otomatik pilotlar hayalet görüyor

İsrail’de bulunan Negev Ben Gurion Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar da bu tür bir soruna odaklandı. “Hayalet” görüntüler nedeniyle otonom sistemlerin ve sürüş yardım sistemlerinin sorunlar yaşamaya açık olduğunu başarıyla ortaya koydular.

Ele geçirilen panolarla anlık olarak var olmayan görüntüleri yansıtabilmeyi başaran araştırmacılar, böylece otomatik sistemlerin aslında hiç var olmayan nesnelere ve görüntülere tepki vermelerini sağladı.

Daha önceki örneklerde projeksiyon tekniği kullanılarak yollara bir kişi görüntüsü ve ağaçlara da dur işareti gibi görüntüler yansıtılmıştı. Görüntüler yalnızca birkaç milisaniyeliğine görünüyor olsa da otonom sistemler için bu süre, görüntüleri algılamaları için yeterli oluyor. Gelişmiş sürücü yardım sistemleri bu görüntüleri gerçek zannediyor.

Panolardaki tehlike

Yeni araştırmada aynı yöntem kullanılmış olsa da görüntüler bir projeksiyondan değil yol kenarındaki panolardan yansıtıldı. Daha önce de hacklenebildiğine şahit olduğumuz bu sistemlere sızan kişiler araçların kaza yapmasına neden olabilir. Üstelik bunu hiçbir iz bırakmadan gerçekleştirebilirler.

En yeni Tesla otomatik pilot versiyonlarından biri olan Mobileye 630 sistemi bu deneyde test edildi. İlk versiyonda sistemin kandırılması için 0,42 saniye yeterli olurken ikinci versiyonda ise bu süre saniyenin 8’de 1’ine indi.

Bu tür saldırıların daha çok sayıda aracı etkilemesi daha çok kazaya neden olabilir. Araştırmacıların bulguları Kasım ayında yapılacak olan ACM Bilgisayar ve İletişim Güvenliği konferansında sunulacak. Deneyi aşağıda izleyebilirsiniz.