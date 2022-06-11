Müzik hafızamızın pek çok anımızı hatırlamamıza yardımcı olduğu bilinen bir gerçek. Music Health'de bu bilgiyi kullanarak, Vera isimli bir müzik uygulaması geliştirdi. Uygulamayı diğer uygulamalardan ayıran ise hafıza kaybı sorunları yaşayan kişilere kişisel çalma listeleri sunan bir algoritmaya sahip olması.

Müzik dinlemek bazılarımız için olmazsa olmaz alışkanlıklardan biri. Hatta birçok insan gün içinde hiç müzik dinlemediğinde kendini eksik veya boşlukta gibi hissettiğini söylüyor. Sevdiğimiz bu aktivite bizi bazen mutluluğa bazen ise hüzne sürükleyebiliyor. Yapılan bir araştırmalar ise sağlık açısından da müzik dinlemenin oldukça önemli bir yeri olduğunu ortaya koyuyor.

Dinlediğimiz bir şarkıyla yıllar sonra yeniden karşılaştığımızda geçmişte küçük bir yolculuğa çıkıp o şarkıyla olan anılarımızı hatırlayabiliyoruz. Müzik hafızamız, biriktirdiğimiz tüm o anıları notalar aracılığıyla bize tekrar hatırlatıyor ve bu durum bazı hastalıklar için oldukça önemli bir role sahip.

Alzheimer gibi hafıza kaybı hastalıklarına yardımcı olacak çalma listesi oluşturuldu

Demans hastalıkları adı verilen hastalık türü adını sıkça duyduğumuz Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere benzer pek çok hastalığı kapsıyor. Bu hastalıklarla ilgili yapılan araştırmalarda müzik dinlemenin hastalar üzerinde olumlu yönde etkileri olduğu ortaya çıkmıştı. Nitekim hastalar yaşadıkları olayları, sevdikleri kişileri unutsa bile duydukları bir şarkıdan geçmişi hatırlayabiliyor ve şarkıları ezbere söyleyebiliyordu.

Uzmanların önerileri dikkate alınarak Music Health tarafından geliştirilen müzik dinleme uygulaması Vera da Demans hastası kişilere yardım etmek amacıyla takdire şayan bir işe imza attı. Vera uygulaması, algoritmasıy sayesinde hastalara kişisel çalma listeleri oluşturuyor ve sevdikleri şeyleri hatırlatmaya yardımcı oluyor. Uygulama içerisinde küresel çapta çok sayıda şarkı var. Bu sebeple de hastaların kişisel bilgilerine göre karşılaştıkları çalma listeleri de değişiklik gösteriyor.

Çalma listeleri; kişiyi rahatlatıp sakin bir ruh haline girmesine yardımcı olan, enerji vermek için daha mutlu ve ritimli şarkılardan oluşan ve anılarını hatırlatmak üzere özel bir algoritmayla belirlenen kişisel çalma listesi olmak üzere üç farklı başlığa ayrılmış. Music Health, ıuygulamanın ve çalma listelerinin özellikle bakım evi gibi ortamlarda yaşayan hastalarda büyük bir etkisi olduğunu söylüyor. Bazı hastaların uygumada zaman geçirmeden önceki ve sonraki ruh halleri, hatırladıkları anılar ve hareketliliklerinde büyük bir iyileşme görüldüğü belirtiliyor.

Vera uygulaması şimdilik yalnızca Apple uygulama mazağasına gelecek ancak geliştiriciler ilerleyen zamanlarda Android telefonlar için bir versiyonunun da yolda olduğunu açıkladı.

Aşağıdaki videoda da müzik dinlemenin ve uygulamada yer alan çalma listelerinin insanlara nasıl mutluluk verdiğini görebilirsiniz: