Boş vakitlerinde yeni oyunlar keşfetmek isteyenler için hazırladığımız "Hafta sonu ücretsiz oyun önerisi" serimizin ilk konuğu "Let It Die" oldu. İşte hafta sonu keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak Moonscars hakkında tüm detaylar...

Oyun dünyası, her geçen gün yüzlerce yeni yapımın piyasaya sürüldüğü dev bir evrene dönüştü. Bu çeşitlilik içinde hangi oyunun gerçekten zaman ayırmaya değer olduğunu bulmak ise ayrı bir uğraş haline geldi. Üstelik hem kaliteli hem de ücretsiz oyunları keşfetmek, özellikle hafta sonlarını eğlenceli geçirmek isteyen oyuncular için gerçek bir hazine avına dönüşebiliyor.

Biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. "Her Hafta Sonu Bir Ücretsiz Oyun Tavsiyesi" serimizle, radar altı kalmış ama sizi ekrana kilitleyecek oyunları mercek altına alıyoruz. Kimi zaman aksiyon dolu bir mücadeleye kimi zaman atmosferik bir maceraya davet edecek bu oyunlar, cebinizi yormadan hafta sonunuzu keyifle geçirmenizi sağlayacak.

Let It Die nasıl bir oyun?

Let It Die, Grasshopper Manufacture tarafından geliştirilen ve GungHo Online Entertainment tarafından yayımlanan, rogue-like öğeler içeren üçüncü şahıs bir aksiyon oyunu. Oyunun temeli, post-apokaliptik bir Tokyo'da, “Babil Kulesi” adı verilen dev bir kuleye tırmanmak üzerine kurulu. Her katta daha zorlu düşmanlar ve ölümcül tuzaklar yer alıyor.

Oyuncular, her ölüm sonrası yeni bir karakterle kuleye doğru ilerlemeye yeniden başlar. Ancak bu bir eksiklik değil, oyunun yapı taşlarından biri. Oyunda ilerlemek için hızlı refleksler ve stratejik ekipman kullanımı gerektiriyor. Oyunun sunucularında, ölen karakterleriniz "Hater" adıyla başka oyuncuların oyunlarında düşman olarak bile karşınıza çıkabilir. Eğer Souls-like mekanikleri seviyor, mücadeleci oyunlara ilgi duyuyorsanız Let It Die, beklediğiniz gizli cevher olabilir.

Let It Die fragmanı ve oynanış videosu

Let It Die hangi platformlarda var?

PlayStation 4/5

PC (Steam)

Let It Die sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-3220 / AMD Phenom II X6

Intel Core i3-3220 / AMD Phenom II X6 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750

NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 40 GB boş alan

Let It Die ne zaman çıktı?

Let It Die, ilk olarak 3 Aralık 2016 tarihinde PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. Ardından 26 Eylül 2018 tarihinde Steam üzerinden PC oyuncularına da sunuldu. Çıkışından bu yana düzenli güncellemelerle desteklenmiş, sadık bir oyuncu kitlesi kazanmıştır.

Let It Die inceleme puanları

Oyunun Metacritic üzerindeki genel puanı 70/100 civarında yer alıyor. Bu puan, indie bir yapım için hiç de fena değil. Kullanıcı yorumlarında ise atmosferi, ses tasarımı ve savaş sistemine övgü yapılırken; bazı kullanıcılar oyun içi ilerlemenin zorluğunu vurguluyor.

Metacritic: 70

70 Steam: %78 Olumlu

%78 Olumlu IGN Yorumu: Zorlayıcı ama ödüllendirici bir tecrübe.

Let It Die; hafta sonu boyunca sizi mücadeleye, stratejiye ve heyecana davet eden karanlık ama bağımlılık yaratan bir dünya sunuyor. Eğer şimdiye kadar oynamadıysanız, bu hafta sonu tam zamanı.