Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: Once Human

Boş vakitlerinde yeni oyunlar keşfetmek isteyenler için hazırladığımız "hafta sonu ücretsiz oyun önerisi" serimizin yeni konuğu "Once Human" oldu. İşte hafta sonu keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak oyun hakkında tüm detaylar...

Hafta sonu ne oynasam diye düşünenler için bu haftaki ücretsiz oyun önerimiz, "New Weird" temasını hayatta kalma türüyle harmanlayan Once Human. 2026 yılına "Canavarların Yılı" temasıyla hızlı bir giriş yapan oyun, henüz birkaç gün önce aldığı Visional Wheel S3 güncellemesiyle yepyeni içerikler, kirlilik bölgeleri ve zorlu düşmanlar ekledi.

Sıradan zombili hayatta kalma oyunlarından sıkıldıysanız ve yürüyen otobüslerin, kafası televizyon olan canavarların ve doğaüstü anomalilerin kol gezdiği bu tuhaf kıyamet sonrası dünyaya dalmak için bu hafta sonu harika bir fırsatınız var.

Once Human oynanış fragmanı

Once Human nasıl bir oyun?

Once Human, Starry Studio tarafından geliştirilen, "New Weird" tarzında, çok oyunculu bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyun, Stardust adı verilen uzaylı bir maddenin dünyayı ele geçirip canlıları ve nesneleri korkunç "Deviant"lara dönüştürdüğü bir kıyamet sonrası senaryosunda geçer. Oyuncular, "Meta-Human" olarak bu maddeye karşı bağışıklığı olan karakterleri yönetir.

Oyunda temel amaç açlık ve susuzluk gibi hayatta kalma parametrelerini yönetirken kaynak toplamak, kendi üssünüzü inşa etmek ve hem çevredeki canavarlarla hem de diğer oyuncu gruplarıyla mücadele etmektir. Oyunun en ayırt edici özelliği, Pokémon benzeri bir sistemle yakaladığınız "Deviant"ları üssünüzde çalıştırabilmeniz veya savaşta yardımcı olarak kullanabilmenizdir. Hem PvE hem de PvP sunucuları mevcuttur.

Once Human ne zaman çıktı?

Once Human, platformlara göre aşamalı bir çıkış takvimi izledi. Oyunun PC versiyonu ilk olarak 9 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürüldü.

Mobil oyuncularla buluşması ise yaklaşık bir yıl sonra 23 Nisan 2025'te gerçekleşti. Şu an içinde bulunduğumuz 2026 yılı ise oyunun konsol yılı olarak planlanmış durumda.

Once Human hangi platformlarda var?

PC : Steam ve Epic Games

: Steam ve Epic Games Mobil: iOS (App Store) ve Android (Google Play Store)

Once Human sistem gereksinimleri