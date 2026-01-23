Tümü Webekno
Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: Once Human

Boş vakitlerinde yeni oyunlar keşfetmek isteyenler için hazırladığımız "hafta sonu ücretsiz oyun önerisi" serimizin yeni konuğu "Once Human" oldu. İşte hafta sonu keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak oyun hakkında tüm detaylar...

Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: Once Human
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hafta sonu ne oynasam diye düşünenler için bu haftaki ücretsiz oyun önerimiz, "New Weird" temasını hayatta kalma türüyle harmanlayan Once Human. 2026 yılına "Canavarların Yılı" temasıyla hızlı bir giriş yapan oyun, henüz birkaç gün önce aldığı Visional Wheel S3 güncellemesiyle yepyeni içerikler, kirlilik bölgeleri ve zorlu düşmanlar ekledi.

Sıradan zombili hayatta kalma oyunlarından sıkıldıysanız ve yürüyen otobüslerin, kafası televizyon olan canavarların ve doğaüstü anomalilerin kol gezdiği bu tuhaf kıyamet sonrası dünyaya dalmak için bu hafta sonu harika bir fırsatınız var.

Once Human oynanış fragmanı

Once Human nasıl bir oyun?

2

Once Human, Starry Studio tarafından geliştirilen, "New Weird" tarzında, çok oyunculu bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyun, Stardust adı verilen uzaylı bir maddenin dünyayı ele geçirip canlıları ve nesneleri korkunç "Deviant"lara dönüştürdüğü bir kıyamet sonrası senaryosunda geçer. Oyuncular, "Meta-Human" olarak bu maddeye karşı bağışıklığı olan karakterleri yönetir.

Oyunda temel amaç açlık ve susuzluk gibi hayatta kalma parametrelerini yönetirken kaynak toplamak, kendi üssünüzü inşa etmek ve hem çevredeki canavarlarla hem de diğer oyuncu gruplarıyla mücadele etmektir. Oyunun en ayırt edici özelliği, Pokémon benzeri bir sistemle yakaladığınız "Deviant"ları üssünüzde çalıştırabilmeniz veya savaşta yardımcı olarak kullanabilmenizdir. Hem PvE hem de PvP sunucuları mevcuttur.

Once Human ne zaman çıktı?

3

Once Human, platformlara göre aşamalı bir çıkış takvimi izledi. Oyunun PC versiyonu ilk olarak 9 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürüldü.

Mobil oyuncularla buluşması ise yaklaşık bir yıl sonra 23 Nisan 2025'te gerçekleşti. Şu an içinde bulunduğumuz 2026 yılı ise oyunun konsol yılı olarak planlanmış durumda.

Once Human hangi platformlarda var?

4

  • PC: Steam ve Epic Games
  • Mobil: iOS (App Store) ve Android (Google Play Store)

Once Human sistem gereksinimleri

5

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i5-4460 Intel Core i7-7700
Ekran Kartı Nvidia GTX 750ti 4G / AMD Radeon RX550 Nvidia GTX 1060 6G / AMD Radeon RX 580 2304SP / Intel ARC A380
RAM 8 GB 16 GB
Depolama 90 GB 90 GB
İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

İflasın kıyısındaki Ubisoft'tan tarihi karar: Oyunlar iptal edildi ertelendi, stüdyolar kapatıldı

PlayStation'da 'Yeni Yıl Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

