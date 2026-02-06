Tümü Webekno
Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: PUBG: BLINDSPOT

Boş vakitlerinde yeni oyunlar keşfetmek isteyenler için hazırladığımız "hafta sonu ücretsiz oyun önerisi" serimizin yeni konuğu "PUBG: BLINDSPOT" oldu. İşte hafta sonu keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak oyun hakkında tüm detaylar...

Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: PUBG: BLINDSPOT
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bu hafta sonu rotamızı, alıştığımız Battle Royale kaosundan sıyrılıp çok daha taktiksel ve gerilim dolu bir deneyime, PUBG: BLINDSPOT'a çeviriyoruz. PUBG evrenini izometrik bir perspektife taşıyan bu yeni yapım, sadece nişan alma yeteneğinizi değil, takım içi koordinasyonunuzu ve stratejik zekânızı da sınıyor.

Henüz çiçeği burnunda bir oyun olan ve 5 Şubat 2026 itibarıyla Erken Erişim olarak kapılarını açan PUBG: BLINDSPOT, "ücretsiz" olmasıyla da bu hafta sonu arkadaş grubunuzla denemeniz için biçilmiş kaftan. Eğer Rainbow Six Siege tarzı taktiksel derinliği, hızlı ve sert çatışmalarla harmanlayan bir deneyim arıyorsanız, bu hafta sonu şans vermeniz gereken oyun kesinlikle bu.

PUBG: BLINDSPOT oynanış fragmanı

PUBG: BLINDSPOT nasıl bir oyun?

2

PUBG: BLINDSPOT, PUBG evreninde geçmesine rağmen bildiğimiz "hayatta kalan son kişi ol" formülünden tamamen ayrılıyor. Oyun, 5'e 5 takımlar halinde oynanan, izometrik kamera açısına sahip taktiksel bir nişancı oyunudur.

En dikkat çekici özelliği ise "Görüş Alanı" mekaniği. İzometrik kameraya rağmen haritadaki her yeri göremiyorsunuz. Sadece karakterinizin ve takım arkadaşlarınızın baktığı yönler aydınlanıyor. Bu da "kör noktaları" hayati hâle getiriyor. Farklı yeteneklere sahip ajanları seçip, bomba kurma/imha etme veya takımlı ölüm maçı gibi modlarda, siperleri ve karanlık köşeleri stratejik olarak kullanmanız gerekiyor. Kısacası saf refleksten ziyade planlama ve takım oyununun kazandığı, yüksek tansiyonlu bir aksiyon vaat ediyor.

PUBG: BLINDSPOT ne zaman çıktı?

2

Oyun, 5 Şubat 2026 tarihinde Steam üzerinden Erken Erişim olarak oyuncularla buluştu.

Henüz oyun çok yeni olduğu için geliştirici ekip, topluluktan gelen geri bildirimlerle oyunu şekillendirmeye devam ediyor.

PUBG: BLINDSPOT hangi platformlarda var?

2

Şu an için PUBG: BLINDSPOT yalnızca PC platformunda oynanabilir durumda.

PlayStation 5, Xbox Series X/S veya Nintendo Switch gibi konsollar için henüz resmî bir çıkış tarihi veya duyuru bulunmuyor.

PUBG: BLINDSPOT sistem gereksinimleri

2

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
Ekran Kartı NVIDIA Geforce GTX 960 / AMD Radeon R7 370 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
RAM 8 GB 16 GB
Depolama 8 GB 8 GB
İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10
