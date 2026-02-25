Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Haftalık Teknoloji Gündemi: ÇİNLİLER TARAFINDAN KANDIRILDIK

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, bildiğimiz internet arama alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek AI Overview hamlesini yaparken; Tesla, direksiyonsuz geleceğin ilk adımı olan Cybercab’i banttan indirdi.

Türk öğrencilerin enkaz altında hayat kurtaran ResCube icadından, Bill Gates’in iptal edilen zirve konuşmasına kadar haftanın tüm kritik gelişmelerini tek bir videoda topladık.

Videoda Neler Var?

  • Google'ın Yeni Dünyası: AI Overview
  • Gemini ile Müzik Üretmek
  • Google Pomelli ile Ürün Fotoğrafçılığı
  • Çin'in Sahte Robot Gösterisi
  • Türk Öğrencilerin Deprem Buluşu
  • Meta'nın Gizli Araştırması: Project MYST
  • PlayStation 6 Krizi
  • Bill Gates'in Epstein Belası
  • Tesla Cybercab
  • Sam Altman'nın açıklamaları
  • Seedance 2
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com