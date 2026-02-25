Haftalık Teknoloji Gündemi: ÇİNLİLER TARAFINDAN KANDIRILDIK

Google, bildiğimiz internet arama alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek AI Overview hamlesini yaparken; Tesla, direksiyonsuz geleceğin ilk adımı olan Cybercab’i banttan indirdi.
Türk öğrencilerin enkaz altında hayat kurtaran ResCube icadından, Bill Gates’in iptal edilen zirve konuşmasına kadar haftanın tüm kritik gelişmelerini tek bir videoda topladık.
Videoda Neler Var?
- Google'ın Yeni Dünyası: AI Overview
- Gemini ile Müzik Üretmek
- Google Pomelli ile Ürün Fotoğrafçılığı
- Çin'in Sahte Robot Gösterisi
- Türk Öğrencilerin Deprem Buluşu
- Meta'nın Gizli Araştırması: Project MYST
- PlayStation 6 Krizi
- Bill Gates'in Epstein Belası
- Tesla Cybercab
- Sam Altman'nın açıklamaları
- Seedance 2