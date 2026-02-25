Haftalık Teknoloji Gündemi: ÇİNLİLER TARAFINDAN KANDIRILDIK

Google, bildiğimiz internet arama alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek AI Overview hamlesini yaparken; Tesla, direksiyonsuz geleceğin ilk adımı olan Cybercab’i banttan indirdi.

Türk öğrencilerin enkaz altında hayat kurtaran ResCube icadından, Bill Gates’in iptal edilen zirve konuşmasına kadar haftanın tüm kritik gelişmelerini tek bir videoda topladık.

Videoda Neler Var?