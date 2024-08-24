Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Hepsiburada ve Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte oyuncu koltuğundan el fenerine, kulaklıktan dikey süpürgeye kadar pek çok ürün yer alıyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Geleneksel el fenerlerinden 10 kat daha parlak olan Blukar Süper Parlak El Feneri, 5000mAh şarj edilebilir pili sayesinde 24 saate kadar aydınlatma sağlayabilir. 5 farklı aydınlatma modu ile karşımıza çıkan bu cihaz, aynı zamanda su geçirmeme özelliğine de sahip olduğundan yağmurlu veya karlı havalarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Küçük ve hafif bir tasarıma sahip olduğundan dolayı araçlarda kolayca taşınabilen Osram Lastik Şişirme Kompresörü, araç içi 12v soketten güç alarak dilediğiniz her yerde kullanabilmenize imkan tanır.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Hafif ve konforlu tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda sizi rahatsız etmeyecek bir ürün olan JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık, tek şarjla yaklaşık 40 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Hızlı şarj özelliği ile 5 dakikada 2 saatlik kullanım kullanım süresi elde edebileceğiniz bu kulaklık, haftanın en çok satan ürünleri arasında yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Güçlü performansı ile öne çıkan Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet, hem eğlence hem de iş amaçlı kullanımlar için uygun bir seçenek olabilir. Uzun pil ömrü, gün boyu kesintisiz kullanım imkanı verirken; hızlı şarj özelliğiyle kaldığınız yerden hemen devam etmenizi sağlar.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

27 inç'lik boyutu ve 120 Hz yenileme hızı ile yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunan Viewsonic Gaming Monitör, bu hafta monitör arayanların en çok tercih ettiği ürünler arasında.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Fizyoterapistler, ergonomi uzmanları ve e-spor oyuncularının geri bildirimleriyle geliştirilen xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu, sahip olduğu Aerotex Pro deri teknolojisi sayesinde terlemeye karşı koruyucu bir katman ile üretiliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

15.6 inç FHD ekranı ile net ve canlı görüntüler sunan Lenovo IdeaPad Slim 3, hem çalışırken hem de günlük ihtiyaçlarınızı karşılayan seçenekler arasında yerini alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Oyun oynayanlar ve profesyonel işlerde kullanacaklar için uygun bir seçenek olarak öne çıkan Casper Excalibur G870.1245-BFA0X-B Taşınabilir Bilgisayar, 144 Hz ekran yenilme hızı ile karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Hızlı ısınma ve kırışıklıkları giderme konusunda oldukça başarılı bir ürün olan Philips Buharlı Düzleştirici, tatile gidecekler ya da sık seyahat edenler için uygun bir seçenek olabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Bağımsız olarak programlanabilir Hyperesponse düğmeleri sayesinde rekabetçi oyunlarda size avantaj sağlayan gelişmiş kontroller sunan Razer Deathadder Essential Kablolu Oyuncu Mouse, 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklı şekilde üretiliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Sizin için diğer önerilerimiz;