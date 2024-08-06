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Haklı Çıkma Sanatı

Schopenhauer'in yazdığı Haklı Çıkma Sanatı, tartışma sanatının köklerini Yunan felsefesinde buluyor. Eristik diyalektik adını verdiği tartışma sanatını bu kitapta tüm yönleriyle inceliyor. Ayrıca bu kitapta doğru olsun ya da olmasın bir fikrin doğru gibi görünmesini sağlayacak 38 hileyi açıklıyor.

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Tiamat

8 yıl sonra yazdığı eserle beğeni toplayan İhsan Oktay Anar'ın bu kitabı 1915 yılında bir denizaltında geçiyor. Kitabın adı, bu denizaltının çağrı kodu. Fantastik kurgu romanlarından biri olan Tiamat kitabını okurken başka bir aleme yol alacaksınız.

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Açlık

Nobel ödülü alan Açlık romanı, sefil bir hayat süren idealist bir gencin hikayesini anlatıyor. Yazarın gençlik yıllarında yazar olmak için verdiği mücadeleyi çok etkiliyeci bir dille anlatan romanın yazarı Knut Hamsun, Norveç'in Dostoyevski'si olarak anılıyor.

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Taht Oyunları: 1. ve 2. Kısım

George R. R. Martin'in en sevilen eseri olan Taht Oyunları, fantastik edebiyat türünde bir kitap. Bu şaheseri hâlâ okumadıysanız şimdi indirimdeyken alıp okumanın tam sırası. İçinde aşktan entrikaya, maceradan gizeme her şeyin olduğu Taht Oyunları türünün en sevilen kitaplarından biri.

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Zaman Makinesi

Zamanda yolculuk yapmak için bir makine icat eden bilim insanı, makinesini kullanarak geleceğin İngiltere'sini ziyaret ediyor. 1895 yılında yayımlanan Zaman Makinesi eseri, bilimkurgu türünde önemli eserlerden biri kabul ediliyor. Birçok yazarı etkileyen bu kitap çevre felaketleri konusunda birçok öngörü barındırıyor.

Bu kitaba ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kahve Soğumadan Önce

Zamanda yolculuk mümkün olsaydı neler yapılabilirdi sorusuna cevap olan bu kitapta zamanda yolculuk yapılabilen bir kafe bulunuyor. Tokyo'nun ara sokaklarından birinde yer alan yüzyıllık kafede sadece kahve içilmiyor, aynı zamanda zamanda yolculuk yapılabiliyor.

Bu kitaba ulaşmak için tıklayın.

Akıllı Yatırımcı

Yatırım konusunda bilgilenmek istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Okuyanların en iyi yatırım kitabı olarak değerlendirdiği Akıllı Yatırımcı kitabı sayesinde yatırım yaparken çok daha bilgili olacaksınız. Warren Buffett'in önsözü ve sonsözüyle gelen kitaba Jason Zweig'in güncel yorumları eklenmiş.

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Tüfek Mikrop ve Çelik

Tüm kıtalardaki 13.000 yıllık tarihi anlatan kitap, insanlık tarihine ilgi duyanların okuması gereken bir eser. Kapsamlı bu kitap ile dünya tarihi hakkında temel bilgilere erişeceksiniz. İnsanlık tarihinin en can alıcı ve önemli sorularına cevap arayan eser hem bilgilendirici hem eğlenceli.

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Gel Dünyayı Keşfedelim

İlber Ortaylı'nın Türkiye'ye dair yazdığı yazılarının toplandığı bu eser İlber Ortaylı'dan imzalı şekilde geliyor. Bir ülkeyi gezmenin nasıl olacağına dair ipuçları bulacağınız kitap, okumayı ve gezmeyi sevenlerin mutlaka okuması gereken bir eser. Tarih ve coğrafyayı iç içe geçiren kitap dünyayı nasıl yorumlamak gerektiğine dair bir rehber niteliğinde.

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Avrupa ve Tarihsiz Halklar

Antropolog Eric R. Wolf'un bu eseri Avrupa toplumlarının sömürgeleştirme hareketinin tarihine ışık tutuyor. Bu konuda klasikleşmiş eserlerden biri olan Avrupa ve Tarihsiz Halklar, dünyanın nasıl şekillendiğine dair önemli bilgiler içeriyor.

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