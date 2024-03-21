Özellikle son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte dikey süpürgeler, bildiğimiz diğer süpürgelere oranla daha çok tercih edilir oldu. Peki nedir bu süpürgelerin özellikleri? Gelin birbirinden farklı dikey süpürge modelleri önerdiğimiz içeriğimize bir bakalım.

Dikey süpürgeler, yer kaplamayan tasarımları, kullanım kolaylıkları ve yüksek emiş güçleri sayesinde günümüzde iyiden iyiye popüler hâle geldiler. Bu da çok sayıda modelin piyasaya sürülmesine sebep oldu. Tabii bizler için de modeller arasında tercih yapmak ve bütçemize uygun dikey süpürgeyi bulmak zorlaştı.

Hem her bütçeye uygun hem de en iyi performansa sahip dikey süpürgeleri derlediğimiz listemize bakarak bir fikir sahibi olabilir ve size uygun olanı seçebilirsiniz.

Dikey Süpürge Önerileri:

Tozdan fazlasını tek seferde süpürür: Philips Aqua Plus Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge, iki kat emiş gücü ile hem tozları hem de yapışkan lekeleri tek seferde temizleyebilen benzersiz bir Aqua başlığına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca süpürgeye ekleyeceğiniz deterjan ile sert zeminlerden %99'a kadar bakteri temizleyebilirsiniz.

Aynı zamanda tek şarjla 125 m² üzerinde temizlik yapabilme kapasitesine sahip olan bu model, Turbo modunda uzun süre performans sunuyor. Lityum iyon 25,2 V akü ile 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunar ve başlığının önündeki LED ışıklar sayesinde gizli tozları ortaya çıkarır.

360° emiş başlığı- Mini turbo fırça

Süpürme ve ıslak silme başlığı

Şarj süresi: 4-5 saat

Ses seviyesi: 84 dB

Avantajları Dezavantajları Aqua başlığa sahip Şarj süresi uzun Süpürme ve ıslak silme aynı anda Fiyatı ortalamanın üzerinde

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Grundig VCP 3930 25.2V Kablosuz Dikey Süpürge, modern ve ergonomik tasarımı ile ev temizliğinde pratiklik arayanlara. 25.2V lityum iyon bataryası sayesinde yaklaşık 4-5 saatlik bir şarj süresi sonrasında 42 dakika boyunca aralıksız kullanım imkânı sağlıyor. Ayrıca bu model sayesinde kablo bağlantısına ihtiyaç duymuyorsunuz. Süpürgeyi rahat bir şekilde ve dilediğiniz yerde kolayca hareket ettirebilirsiniz.

0,7 litrelik geniş toz haznesi, sürekli boşaltma ihtiyacını azaltıyor. Bununla birlikte Trayclean teknolojisi ile toz haznesini tek bir tuşla kolayca boşaltabilirsiniz. Grundig VCP 3930, hem dikey konumda hem de portatif el süpürgesi modunda kullanılabilir, bu da onu oldukça fonksiyonel ve kullanışlı bir ev aleti hâline getiriyor.

Çalışma süresi: 42 dk

Güç değeri: 25.2 V

Islak/ kuru: Kuru

Avantajları Dezavantajları Kablo bağlantısız 5 saat şarj süresi Uygun fiyat 42 dakika kullanım Geniş toz haznesi Portatif el süpürgesi

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İyi ürün, yüksek performans: Dyson V15s Detect Submarine™

Hepimizin dilimizden düşüremediği o marka: Dyson. Dyson V15s Detect Submarine™ Islak ve Kuru Temizleme Özellikli Kablosuz Süpürge, adından da anlaşılacağı üzere hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilme özelliği ile biliniyor. Submarine™, ıslak temizleme başlığı sayesinde sert zeminler üzerinde etkili bir temizlik yapmanızı sağlıyor. Digital Motorbar™ temizleme başlığı ise, halılar üzerinde yüksek emiş gücü sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış.

Ayrıca 60 dakikaya varan çalışma süresi ile geniş alanları tek şarjla temizleyebilirsiniz. Kutu içeriğinde Submarine™ ıslak temizleme başlığı, Fluffy Optic™ temizleme başlığı, Digital Motorbar™ temizleme başlığı, kombinasyon başlığı, aralık temizleme başlığı, anti-tangle mini motorhead de bulunuyor.

Motor Gücü (watt): 660

Toz Hacmi (L): 0.76

Ses Seviyesi: 100 dB

Avantajları Dezavantajları Farklı temizleme başlıklarına sahip Fiyatı diğer dikey süpürgelere oranla fazla Yüksek emiş gücü Diğer süpürgelere oranla daha ağır

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Otomatik güç regülasyonu ile: Xiaomi G10 Dikey Süpürge

12 siklon teknolojisi ve 150 AW emiş gücü ile güçlü bir performans sergileyen Xiaomi G10 Dikey Süpürge, çeşitli yüzey türlerinde otomatik güç regülasyonu ayarlayabiliyor. Aynı zamanda 600 ml'lik geniş toz haznesi kapasitesi ve torbasız yapısı ile sizlere kullanım kolaylığı sağlıyor.

5 aşamalı filtreleme sistemine sahip olan Xiaomi G10, havadaki kirlerin %99,97'sini toplayarak temiz bir ortam yaratıyor. 25,2 V lityum pil ile çalışan süpürge, ortalama 65 dakika süren bir pil ömrüne sahip ve şarjı sadece 3.5 saatte doluyor. Tabii ürünün pili çıkarılabilir özelliğe sahip. Pil bittiğinde yedek pilinizi takabilir, temizlik işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Islak / Kuru: Islak / Kuru

Çalışma Süresi: 65 dk

Güç Değeri: 25,2 V

Ses Seviyesi: 79 dB

Şarj Olma Süresi: 3.5 Saat

Toz Kapasitesi: 0.6 lt

Avantajları Dezavantajları Güç regülasyonu Emiş gücünde azalma olabilir. Yedek pil Yüksek ses

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Bükülebilir gövde sayesinde ulaşamadığınız köşelere ulaşın: BOSCH Şarjlı Süpürge

BOSCH BCS712XXL Şarjlı Süpürge, çift batarya sistemi sayesinde uzun kullanım süresi sunuyor; özel LED başlığı ve bükülebilir gövdesi ile ise evin her köşesine kolayca ulaşmanızı sağlıyor.

ECO modda başlıksız kullanımda 40 dakika, motorize LED başlıkla 30 dakika, otomatik modda 15 dakika ve turbo modda 10 dakika kullanım süresine sahip. Bununla birlikte 3,0 Ah bataryası ile %33 daha fazla kullanım süresi vaat ediyor. Ürün, 2,9 kg toplam ağırlığı ile taşınabilirliği ön plana çıkarırken, 3 farklı güç modu ile her türlü temizlik ihtiyacınıza çözüm buluyor.

Çalışma Süresi: 40 dk

Güç Değeri: 20 V

Ses Seviyesi: 55 dB

Şarj Olma Süresi: 1 Saat

Toz Kapasitesi: 0.5 lt

Avantajları Dezavantajları Bükülebilir gövde Kullanım süresi oldukça düşük. Turbo modda 10 dakika Hafiflik- Taşınılabilirlik Yüksek fiyat

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Yüksek vakum performansı: Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Elektrikli Süpürge

Karcher VC 4 Cordless Myhome Dikey Elektrikli Süpürge, kablosuz yapısı ile yüksek hareket özgürlüğü sunuyor. 30 dakika çalışma süresi ile kablo sürükleme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu model, toz torbasız bir yapıya sahip. Aktif zemin başlığı, kanepe boyunca veya mobilya altı gibi ulaşılması zor alanların kolayca temizlenmesine olanak tanırken, düşük ses seviyesi sayesinde her zaman temizlik yapabilirsiniz. Ürün, 21,6 V güçlü bataryası ile normal modda 30 dakika, yüksek güç modunda ise 18 dakika çalışabilir.

Ses Seviyesi: 78 dB

Motor Gücü (watt): 1700

Avantajları Dezavantajları Kablosuz tasarım Yedek parça bulunabilirliği zor Düşük ses seviyesi Yüksek güç modunda 18 dakika kullanım

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Hem şık hem de hava temizleme özelliğine sahip: Fakir Inovator X Plus 7286 Dikey Şarjlı Süpürge

Fakir İnovator X Plus 7286 Dikey Şarjlı Süpürge, siklon filtre sistemine sahip. Bu sayede havadaki toz ve partikülleri etkin bir şekilde ayrıştırırken, HEPA filtresiyle de evinizin havasını temizler. Kuru temizlik için tasarlanmış olan süpürge, 45 dakika gibi uzun bir çalışma süresine sahiptir, bu da tek bir şarjla geniş alanları temizlemenize olanak tanır. Antrasit mavi renk seçeneği ile şık bir görünüme sahip olan Fakir İnovator X Plus, hem performansı hem de tasarımı ile ev temizliğinde vazgeçilmez bir yardımcı olabilir.

Islak / Kuru: Kuru

Hepa Filtre: Var

Çalışma Süresi: 45 dk

Güç Değeri: 30 V

Avantajları Dezavantajları Siklon filtre sistemi Batarya kaynaklı sorunlar HEPA filtresi Yedek pil eksikliği Şık görünüm

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Otomatik olarak kendi kendini temizleyebiliyor: Bissell Crosswave C6 Cordless Pro Yüksek Vakumlu Kablosuz Dikey Süpürme ve Silme Makinesi

Bissell CrossWave C6 Cordless Pro, yüksek vakumlu kablosuz dikey süpürme ve silme makinesi, ev temizliğinde devrim yaratıyor. Parke, fayans, laminant gibi sert zeminlerin yanı sıra kilim ve halıları da aynı anda süpürebilen, silebilen ve kurutabilen bu cihaz; elektrikli süpürge, paspas ve kova ile yapılan geleneksel temizlik yöntemlerine göre çok daha etkili ve hızlı sonuçlar sunar.

36V lityum-iyon pili sayesinde 25 dakikadan fazla süren kesintisiz çalışma imkânı sağlıyor. Çift hazne teknolojisi ile temiz ve kirli suyu ayrı tutar, böylece zeminler her zaman temiz suyla silinir. Bununla birlikte özel olarak tasarlanmış antibakteriyel rulo fırça ve filtre sistemi ile kötü kokuların önüne geçiyor.

Makine, özel zemin temizleme deterjanı ile geliyor ve kendi kendini temizleme özelliği sayesinde kullanım sonrası iç temizliğini kolayca yapıyor. Sert zeminler ile halı arasında kolay geçiş yapabilmenizi sağlayan kontrol paneli, her türlü temizlik ihtiyacına pratik çözümler sunuyor.

Islak / Kuru: Islak / Kuru

Hepa Filtre: Var

Çalışma Süresi: 25 dk

Güç Değeri: 36 V

Avantajları Dezavantajları Çift hazneye sahip Farklı başlıklara sahip değil. Antibakteriyel rulo fırça Yüksek ses Özel zemin temizleme deterjanına sahip

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Philips Aqua Trio Yeni 3'ü 1 Arada Şarjlı ve Kablosuz Dik Süpürge XW9383/01, ıslak, kuru ve moplu temizlik özelliklerini bir arada sunuyor. 45 dakikalık çalışma süresiyle etkileyici bir performans sergiliyor. Siklon filtre sistemi sayesinde, hava kalitesini korurken, toz ve kir partiküllerini etkili bir şekilde toplayabiliyor. HEPA filtre bulunmamasına rağmen yüksek emiş gücü ve verimli filtreleme sistemi ile alerjenleri ve toz partiküllerini minimuma indirgiyor.

Çalışma Süresi: 45 dk

Güç Değeri: 25.2 V

Toz Kapasitesi: 0.6 lt

Islak / Kuru: Islak / Kuru

Avantajları Dezavantajları Islak/ Kuru temizlik Yüksek fiyat Alerjenleri en aza indirgeme

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Evcil hayvan başlığı seçeneğiyle: Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge, 200 watt motor gücü ile yüksek emiş kapasitesine sahip. Aynı zamanda HEPA filtresi sayesinde toz ve alerjen partiküllerini etkili bir şekilde filtreliyor. 0.8 litre toz haznesi kapasitesi ile geniş alanları temizlemenize olanak tanırken, 60 dakika maksimum çalışma süresi sayesinde kesintisiz bir temizlik imkânı sunuyor.

Jet Siklon Teknolojisi, tozun ve havadaki partiküllerin süpürge içerisinde etkili bir şekilde ayrıştırılmasını sağlıyor. Böylece emiş gücünün zamanla azalmasını önlüyor. Ayrıca, Turbo Başlık, Yumuşak Başlık ve Evcil Hayvan Başlığı gibi çeşitli aksesuarları ile her türlü yüzeyde ve durumda üstün temizlik performansı gösterebiliyor.

Hepa Filtre: Var

Motor Gücü (watt): 200

Toz Hacmi (L): 0.8

Ses Seviyesi (dB): 86

Avantajları Dezavantajları HEPA filtreye sahip LED ekranda kalan batarya göstergesi yok. Geniş toz haznesi Renk seçeneği yok. Evcil hayvan başlığı Adaptörde açma kapama tuşu yok.

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