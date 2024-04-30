Günümüz teknolojisinde günlük işlerimizi yapabilmek için olmazsa olmaz diyebileceğimiz teknolojik ürünlerden biri olan dizüstü bilgisayarlar her yaştan insanın ihtiyacı konumunda. İster iş hayatı olsun ister okul veya eğlence amaçlı olsun bu dizüstü bilgisayarları yanımızdan ayırmamız mümkün değil.

Piyasada günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak, ödev, sunum, canlı ders hatta yeri geldiğinde oyun oynamak için kullanılacak dizüstü bilgisayar seçmek piyasadaki yüzlerce seçeneği gördüğümüzde oldukça karmaşık bir hal alabiliyor.

Bu içeriğimizde kullanıcı memnuniyetlerini de göz önüne alarak yaptığımız uygun fiyatlı, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek dizüstü bilgisayar önerileriyle sizlere yardımcı olmayı hedefliyoruz. Tek yapmanız gereken kullanım amaçlarınıza göre bir dizüstü bilgisayar belirlemek. Gelin listemize hep birlikte göz atalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Acer Aspire 3 Dizüstü Bilgisayar

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : Intel Core i5-1135G7

Bellek (RAM) : 8 GB DDR4

SSD Boyutu : 256 GB

Dahili Grafik Modeli : Intel Iris Xe Graphics

Gelişmiş sıcaklık kontrolü ile daha verimli çalışarak uzun ömürlü olan bu ürün hafif ve ince tasarımı ile güzel bir deneyim sunmakta. Acer BlueLightShield™ sayesinde ekranda rahatsız edici renkleri olabildiğince azaltarak net ve ayrıntılı bir görüntü oluşturur.

Asus Vivobook 16

Ekran Boyutu : 16 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : Windows 11 Home

İşlemci Modeli : Intel Core i5-1235U

Bellek (RAM) : 8 GB DDR4

SSD Boyutu : 512 GB

Dahili Grafik Modeli : Intel Iris Xe Graphics Eligible

Asus aynı anda birden fazla işi hız kesmeden yapabilmeniz için tasarlanmış özel bir fan sistemiyle karşımıza çıkmakta. 12. Nesil Intel Core serisi işlemcinizden maksimum seviye performans alarak oyun ya da çoklu görevlerinizde size üst seviye bir hizmet sunar.

MSI Bilgisayar Bileşenleri Amazon'da İndirimde. İncelemek için tıkla!

Asus Vivobook 15

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : Intel Core i5-1235U

Bellek (RAM) : 8 GB DDR4

SSD Boyutu : 512 GB

Dahili Grafik Modeli : Intel Iris Xe Graphics Eligible

Kusursuz görüntü kalitesi ve 60Hz ekran yenileme hızı ile kişisel işlerinizde size kolaylık sağlar. 512 GB SSD boyutu ile hafıza problemi yaşamayacağınız bu üründe ince çerçeveli NanoEdge ekran bulunmakta. Mavi ışıkları oldukça azaltır ve bu konuda TÜV Rheinland sertifikalıdır.

HP 7P6K2EA Notebook

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : AMD Ryzen 5 7520U

Bellek (RAM) : 8 GB LPDDR5

SSD Boyutu : 256 GB

Dahili Grafik Modeli : AMD Radeon 610M

İşlerinizi her gün kolayca halletmenizi sağlayan güçlü ve şık bir görünüme sahip olan HP 15-fc0001nt uzun pil ömrü ile dikkat çekmekte. HP True Vision kamerası ve gürültüyü azaltan mikrofonu ile sağlıklı görüntülü konuşma imkanı sunar. Özenle taşarlanmış bu ürün EPEAT® Gold Tescilli ve ENERGY STAR® Sertifikalıdır.

Samsung Tabletler Amazon'da İndirimde. İncelemek için tıkla!

Lenovo IdeaPad Slim 3

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : AMD Ryzen 5 7520U

Bellek (RAM) : 8 GB LPDDR5

SSD Boyutu : 256 GB

Dahili Grafik Modeli : AMD Radeon 610M

Pil ömrünü uzatacak, sıcaklık değerlerini koruyacak Akıllı Güç özelliği ile uzun yıllar kullanabileceğiniz şık görünümlü bir ürün. %88'e varan ekran büyüklüğü ve gözleri yormayacak mavi ışık teknolojisi ile size keyifli bir kullanım sağlar. Görsel özelliğin yanında Dolby Audio uygulaması ile ses kalitesine önem verenleri de memnun etmekte.

Lenovo IdeaPad 1

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : AMD Ryzen 3 7320U

Bellek (RAM) : 8 GB LPDDR5

SSD Boyutu : 256 GB

Dahili Grafik Modeli : AMD Radeon 610M

Hem günlük işlerinizi halledebileceğiniz hem de düşük sistem gereksenimlerine sahip oyunları oynayabileceğiniz 60 Hz ekran yenileme hızına sahip öğrenci dostu bir laptop. İki Dolby Audio hoparlöre sahip. Hızlı şarj edilen ve uzun süre dayanan pil kalitesiyle dilediğiniz yere götürüp kullanabilirsiniz.

MSI Modern 15 Dizüstü Bilgisayar

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : AMD Ryzen 5 7530U

Bellek (RAM) : 8 GB DDR4

SSD Boyutu : 512 GB

Dahili Grafik Modeli : AMD Radeon Graphics

Ultra ince ve hafif MSI MODERN 15 B7M siyah şık ve kaliteli tarzıyla dikkat çekiyor. Hem işinizi yapabileceğiniz hem de uygun sistem gereksinimlerindeki oyunları rahatlıkla oynabilceksiniz. Yazı yazmayı iş haline getirenler için ergonamik bir klavyeye sahip olup altınlatmalı tuş takımı ile karanlık ortamlarda rahatça yazı yazmanıza olanak sağlıyor.

Tp-Link Modem, Mesh ve Menzil Genişleticiler Amazon'da İndirimde. İncelemek İçin Tıkla!

Casper Nirvana S500 Dizüstü Bilgisayar

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : Intel Core i5-1135G7

Bellek (RAM) : 8 GB DDR4

SSD Boyutu : 512 GB

Dahili Grafik Modeli : Intel Iris Xe Graphics

Harici Grafik İşlemcisi : NVIDIA GeForce MX450

​İlk bakışta ince çerçeveli ekranı ve şık tasarımlı gümüş gri klavyesi dikkat çekiyor. 10 saate varan pil ömrü ile uzun soluklu kullanım kolaylığı sağlamakta. Orta ve düşük ayarlarda rahatlıkla oyun oynatabilmekte.Balkon, teras veya cafe gibi dış mekanlarda çalışmayı sevenlerdenseniz Anti-Glare özelliği sayesinde yansımaları engelleyerek hiç kararma yapmayan ekranıyla bu ürün tam size göre.

Lenovo V15 Dizüstü Bilgisayar

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : AMD Ryzen 5 7520U

Bellek (RAM) : 8 GB LPDDR5

SSD Boyutu : 512 GB

Dahili Grafik Modeli : AMD Radeon 610M

Akıllı pil yönetimi teknolojisi sayesinde güç verimliliği sağlayarak çalışma, oyun oynama ve günlük kullanım için özgürce kullanmanızı sağlar. 12 saate varan pil ömrü uzun süreli kullanım önceliği olanlar için oldukça önem taşımakta. Dörde varan çekirdek ve yüksek bant genişlikli bellek sayesinde ihtiyacınız olan hızı size sunar.

Casper Nirvana X600 Dizüstü Bilgisayar

Ekran Boyutu : 15.6 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 Piksel

İşletim Sistemi : FreeDOS

İşlemci Modeli : AMD Ryzen 7 5700U

Bellek (RAM) : 16 GB DDR4

SSD Boyutu : 500 GB

Dahili Grafik Modeli : AMD Radeon Graphics

200 gram adaptör ağırlığı ile birlikte toplam 1,800 kilogram olur ve kolayca istediğiniz her yere götürebilirsiniz. İnce çerçeve yapısına sahip olup 180 derece açılabilen ekran paneline sahip. Dolby destekli 2 adet hoparlörü bulunur. Geniş bir touchpad boyutuyla gelen bu laptop iş ve okul hayatınızda size oldukça yardımcı olacak.

Hawk Gaming Chair Oyuncu Koltukları Amazon'da İndirimde. İncelemek İçin Tıkla!

Diğer ürün önerilerimize göz atmak isterseniz;