Webtekno ekibi olarak sizleri sürekli önemli gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüğümüz bazı haberleri tekrar hatırlatmak istedik.

Sürekli değişip gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız haftada da teknoloji dünyasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de haftanın dikkat çekici içeriklerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri

Rusya-Ukrayna Savaşı Resmen Başladı

Uzun süredir devam eden gerilimin ardından Rusya, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte Ukrayna’ya resmen savaş ilan etti. Biz de tüm dünyayı sarsan savaş ile ilgili tüm gelişmeleri sizlere canlı olarak aktarmaya çalıştık.

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Apple’ın Sesli Asistanı Siri’nin Yeni ‘Cinsiyetsiz’ Sesi Tanıtıldı

Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 15.4 beta güncellemesi ile Siri’ye yeni bir ses kazandırdı. Üstelik bu sesin herhangi bir cinsiyeti yok.

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Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un Ardından 4. GSM Operatörü Geliyor: Numaraları '0510' ile Başlayacak

Türkiye'nin dördüncü GSM operatörünün Mart 2022 itibarıyla abone toplamaya başlayacağı duyuruldu. 2009'dan beri sektörün içerisinde olan NETGSM, önümüzdeki ay itibarıyla abone toplamaya başlayacak ve yeni bir mobil operatör olarak hizmet verecek.

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Migros, Eylem Yapan Çalışanlarla Yapılan Anlaşmanın Detaylarını Açıkladı

Migros CEO'su Ömer Özgür Tort, Habertürk ekranlarına çıktı ve eylem yapan çalışanlarıyla yapılan uzlaşma anlaşmasının bazı detaylarını paylaştı. CEO, bu eylemlerin kendilerini nasıl etkilediğini de açıkladı.

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Filmlere Konu Olan Mısır Firavunu Tutankamon'un Hançerinin 'Bu Dünyadan Olmadığı' Ortaya Çıktı

Tutankamon'un 1920'de mezarından çıkartılan eşyaları, günümüzde incelenmeye devam ediyor. Bu eşyalardan 1 metre uzunluğundaki aile yadigârı olduğu düşünülen hançerle ilgili de oldukça ilginç yeni bilgiler ortaya çıktı.

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