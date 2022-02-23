Apple, bugün yayınladığı iOS 15.4 beta güncellemesi ile Siri’ye yeni bir ses kazandırdı. Üstelik bu sesin herhangi bir cinsiyeti yok.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın katlanabilir ekranlı bir MacBook tanıtabileceği hakkındaki iddiaları sizlere aktarmıştık. Dün gece saatlerinde ise Amsterdam’da silahlı bir saldırganın Apple Store’u soymaya çalışarak çalışanları rehin alması ise dünya basınında dikkat çekmişti.

Apple bu kez de sesli asistanı Siri’nin yeni sesi tanııtldı. Bu sesin en çok dikkat çeken özelliği ise ‘cinsiyetsiz’ olması ve LGBTQ+ bireylerden birisi tarafından seslendirilmesi oldu.

İşte Siri’nin ilk ‘cinsiyetsiz’ sesi

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iOS 15.4 beta güncellemesinde ortaya çıkan ve ayarlarda ‘Ses 5’ olarak geçen sesin sistem dosyalarında ise adının ‘Quinn’ olduğu ortaya çıktı. Apple tarafından yapılan resmî açıklamada ise bu sesin adının ‘Axios’ olduğu açıklandı. Videoda da duyabileceğiniz üzere ses herhangi bir cinsiyet ya da cinsel yönelimi andırmıyor ve bu yüzden de ‘cinsiyetsiz’ olarak adlandırılıyor.

Apple yetkilileri ise bu sesin LGBTQ+ topluluğundan bir birey tarafından seslendirildiğini doğruladı ancak bireyin kim olduğu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Apple yine geçtiğimiz yıl 2 adet siyahi bireyin sesini kaydederek Siri için kullanıma sunmuştu.

Siri için hazırlanan bu cinsiyetsiz ses şu anda sadece Amerikan aksanı olarak mevcut ve ülkemizde ne yazık ki kullanılamıyor. Yeni sesin de içinde bulunacağı iOS 15.4 sürümünün önümüzdeki ay kullanıcılara sunulması bekleniyor.