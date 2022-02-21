Türkiye'nin dördüncü GSM operatörünün Mart 2022 itibarıyla abone toplamaya başlayacağı duyuruldu. 2009'dan beri sektörün içerisinde olan NETGSM, önümüzdeki ay itibarıyla abone toplamaya başlayacak ve yeni bir mobil operatör olarak hizmet verecek.

2009 yılından beri Türkiye'de telekomünikasyon hizmeti veren NETGSM, yakın bir gelecekte GSM operatörü olarak da hizmet vereceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre NETGSM, Mart 2022 itibarıyla abone alımlarını başlatacak. Böylece Türkiye'deki dördüncü GSM operatörü; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan sonra NETGSM olacak.

Konuyla ilgili açıklamalar, NETGSM'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal tarafından yapıldı. Öcal, Turkcell ile bir anlaşmaya vardıklarını ve 0510 22X XXXX şeklindeki telefon numaraları ile test sürecini gerçekleştirdiklerini belirtti. Zaten sektöre aşina olduklarını ifade eden Öcal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurularını yaptıklarını ve tüm hazırlıkların tamam olduğunu söyledi.

"NETGSM'e özel uygulamalar olacak"

Adem Öcal, yaptığı açıklamalarda NETGSM'e özel uygulamalar olacağını ve bu uygulamaları çok yakın bir gelecekte tanıtacaklarını ifade etti. "Uygulamalarımızı da yakın zamanda duyuracağız. Özellikle M2M ve IoT kullanımı konusunda abonelerimizi geleceğe hazırlayacağız." diyen Öcal, oldukça iddialı cümleler kurmuş oldu. Bu uygulamaların detayları ile ilgili bilinen bir şey yok.

"Diğer operatörlere göre biz, yapacağımız katma değerli kampanyalarla fark yaratacağız. Hayatımızı kolaylaştıran, konforunu artıran tüm sektörlerde Makinalar Arası İletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT), mobil uygulamalar, kontrol sistemleri gibi teknolojik yazılım ve donanımsal ürünler olarak tanımlanan katma değerli hizmetler, yapay zekayla kısa süre içinde yaşantı şeklimizde, eğitimden iş hayatımıza köklü değişikliklere sebep olacak. Dolayısıyla bu ürünlerin uygulamasında kullanılacak iletişim alt yapılarına hızlı/esnek cevap vereceğiz." ifadelerini kullanarak neler yapacaklarına dair bilgi de veren Adem Öcal'ın sözlerini ne denli tutabileceğini hep birlikte göreceğiz.