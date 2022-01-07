Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 26 Tweet'i

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Twitter'da bu hafta viral olan bu tweet'ler, yoğun gündemin meşgul ettiği zihninizi biraz olsun rahatlatacak.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın. İşte bu hafta milyonlarca kişinin güldüğü ve paylaştığı birbirinden eğlenceli o tweet'ler:

1.

metaverse

2.

imam bayıldı

3.

karadeniz

4.

whatsapp

5.

5 lira

6.

danimarka

7.

pizza

8.

bardak

9.

andrew garfield

10.

whatsapp yazışmaları

11.

bezelye

12.

erasmus

13.

mercimek çorbası

14.

whatsapp konuşmaları

15.

dobby

16.

ajda pekkan

17.

atatürk fatih terim

18.

market

19.

spor salonu

20.

patlıcan

21.

ece üner

22.

kazakistan

23.

finaller

24.

25.

26.
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Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 25 Tweet'i
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