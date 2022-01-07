Twitter'da bu hafta viral olan bu tweet'ler, yoğun gündemin meşgul ettiği zihninizi biraz olsun rahatlatacak.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın. İşte bu hafta milyonlarca kişinin güldüğü ve paylaştığı birbirinden eğlenceli o tweet'ler:

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