Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 25 Tweet'i

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Twitter'da bu hafta viral olan bu tweet'ler, yoğun gündemin meşgul ettiği zihninizi biraz olsun rahatlatacak.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın. İşte bu hafta milyonlarca kişinin güldüğü ve paylaştığı birbirinden eğlenceli o tweet'ler:

1.

manga

2.

babayiğit

3.

maske

4.

pazar

5.

topkek

6.

dekan

7.

somun ekmek

8.

tuvalet

9.

tost

10.

kuş

11.

kar

12.

armut

13.

inek

14.

ped

15.

regl

16.

iç işleri

17.

don't look up

18.

3 yaş

19.

sinema

20.

mide

21.

pisa

22.

boji

23.

dip boyası

24.

sevgili

25.

yılbaşı
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