Half-Life 2 İçin Geliştirilen Matrix Modunun Demosu Çıktı

Bir yandan Matrix serisinin yeni filmi çekilirken, diğer yandan Half-Life serisinin yeni oyunu heyecanla bekleniyor. Bir mod geliştiricisi, her iki efsaneyi de sevenler için Matrix dünyasını Half-Life 2'ye taşımaya çalışıyor.

Half-Life serisinin yeni VR oyunu Half-Life: Alyx önümüzdeki hafta yayınlanacak. Ancak mod geliştiricileri, oyuncuların Half-Life hasretini gidermek için bir zamanların sevilen oyunu Half-Life 2'ye yeni modlar yapmaya devam ediyor.

therealMooble adlı bir geliştirici, şu anda Half-Life 2 ve Matrix dünyalarını birleştirecek bir mod üzerinde çalışıyor. Matrix modu, ilk filmdeki olayları Half-Life 2'ye taşımayı amaçlıyor. Üstelik geliştirici merak edenler için modun demo sürümünü yayınladı.

Demo sürümünde seçilmiş kişi Neo'nun dairesi ve filmin başında gittiği kulüp yer alıyor. Demonun sonunda Neo ertesi gün işe gitmek üzere uyanıyor. Bu projenin bir sonraki aşamasında Neo'nun çalıştığı ofis de moda eklenecek. Ayrıca hem ajanlar hem de polisler tıpkı filmdeki gibi Neo'nun peşine düşecek.

Half-Life 2 için Matrix 2 modu kulağa hoş gelse de, proje henüz çok erken bir aşamada. therealMooble, dokuları ve modelleri tasarlamak için yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, yeni geliştiriciler arıyor. Ayrıca kodlama, haritalama ve müzik kullanımı gibi alanlarda da yardım talep ediyor.

Half-Life 2'nin Matrix modunun demosunu buradan indirebilirsiniz. Matrix modu denemeye değer görünüyor, ancak proje henüz çok yeni olduğundan dolayı demo sürümü için beklentilerinizi yüksek tutmayın.