Half-Life: Alyx'ten 11 Dakikalık Oynanış Videosu

Valve, uzun yıllardır serinin yeni oyununu bekleyen Half-Life hayranlarını sevindirecek bir açıklama yapmış ve yeni Half-Life oyununu duyurmuştu. Ancak yeni oyunun VR oyunu olması bazı hayranların kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep oldu.

Valve’in en uzun süredir beklenen ve belki de en çok sevilen markası Half-Life’ın yeni oyunu geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Half-Life: Alyx adı verilen VR (sanal gerçeklik) oyununun ilk görüntüleri ortaya çıktı. Oyun içi görüntüler, Adam Savage’s Tested adlı YouTube kanalında yayınlandı.

Half-Life: Alyx, 12 yıllık bir aradan sonra Half-Life markasına eklenen ilk yeni oyun oldu. Yeni oyunun hikâyesi ise oyuncuları, Half-Life 2’nin öncesine götürüyor. Hayranların uzun süredir beklediği Half-Life 3 yerine bir VR oyununun tanıtılması, birçok oyuncuyu şaşırttı.

Half-Life: Alyx’in oynanış görüntüleri

zck2020 adlı bir YouTube kullanıcısı tarafından çeşitli görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulan videonun çözünürlük kalitesinin, test oyuncularının kamera ile kaydedilmesi sebebiyle çok iyi olduğunu söylemek pek de mümkün değil.

Videoda, oyuncuların Alyx Vance karakteriyle atılacağı maceraların bir kısmı görülebiliyor. Ayrıca görüntülerden yola çıkarak oyuncuların Half-Life: Alyx’te de headcrab’lerle, zombilerle ve barnacle’larla mücadele edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Valve’in Index kontrolcüsüyle oynayan oyuncular, bu kontrolcünün parmak takip özelliğiyle çevredeki nesneleri manipüle edebilecek.

Yeni oyunun tasarımlarına bakıldığında oyuncuların, Half-Life 2’deymiş gibi hissedeceklerini söylemek mümkün. Ancak tabii ki yeni oyun bunu daha modern donanımlarla yapacak. Görüntülerin oyunun demosundan olması, grafikleri hakkında yorum yapmaktan alı koyan bir durum. Ancak grafiklerin, ilk tanıtım videosundaki gibi olması hayranları tatmin edecektir.

Half-Life: Alyx, 2020 Mart’ta PC için SteamVR üzerinden yayınlanacak. Oyun; HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality başlıklarından oynanabilecek. Tabii ki Valve Index de bunlara dâhil. Peki, siz Half-Life: Alyx hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.