Valve'ın 12 yıl aranın ardından Mart 2020'de yayınlanacak olan yeni VR oyunu Half-Life: Alyx'e ait yepyeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere bakacak olursak Valve, bir VR oyununa kıyasla muhteşem bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

Yılların eskitemediği Half-Life serisi, geçtiğimiz günlerde yapımın hayranlarını mest edecek bir haberle geri dönmüş ve özel bir Half-Life oyununun geleceğini öğrenmiştik. Şimdiye kadar yeni oyuna dair birkaç küçük oynanış videosu yayınlansa da bizi neyin beklediğini tam olarak kestiremiyorduk. Bugün ortaya çıkan yeni ekran görüntüleriyse oyun hakkında daha çok fikir sahibi olmamıza imkân sağlıyor.

Valve News Network adlı YouTube kanalı üzerinden paylaşılan ekran görüntüleri, oyunun şimdiye kadar beklediklerimizin çok daha ötesinde olacağını gösteriyor. Öte yandan videoyu yayınlayan kanal, bu görüntülerin Valve tarafından özenle çekilmiş görüntüler olmadığını, rastgele seçilmiş fotoğraflar olduğunu ve oyundaki hikâyeye dair herhangi bir spoiler içermediğini belirtiyor.

Half-Life Alyx’in daha önce hiç görülmemiş ekran görüntüleri:

Görünüşe göre Valve, 12 yıl aranın ardından gelecek olan bu oyundaki aydınlatma ve detaylarda gerçekten de beklentilerin üzerinde bir iş çıkarmış. Bu noktada görüntüleri değerlendirmeden önce bu oyunun bir VR oyunu olduğunu ve ona göre bir değerlendirme yapmak gerektiğini de unutmamakta fayda var.

Half-Life ve Half-Life 2 arasındaki olayları konu alacak olan oyunda, Alyx Vance ve babası Eli'nin Combine'lar ile olan savaşına odaklanılacak. Tıpkı serinin diğer oyunları gibi tam uzunlukta bir oyun olacak olan Half Life: Alyx’in seriyi devam ettirmeyeceğini ve Alyx ile babasının Gordon Freeman’dan önce yaşadıklarını konu alacağını daha önceki açıklamalardan biliyorduk. Kısacası bu oyun, Half Life ve Half Life 2’nin hikâyeleri arasındaki boşluğu dolduracak diyebiliriz.

Bekleyenlerin tam umutlarını kaybetmeye başladığı bir dönemde duyurulan Half Life: Alyx, Mart 2020’de Steam üzerinden satışa sunulacak. Son olarak oyunun şu anda 82 TL’lik bir fiyatla ön siparişe açıldığını ve bu bağlantı üzerinden ilgili sayfaya ulaşabileceğinizi de hatırlatalım.