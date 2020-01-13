Yarın Yeni Bir DOOM Eternal Tanıtım Videosu Yayınlanacak

Yılların efsanesi DOOM, 4 yıllık aradan sonra DOOM Eternal ile hayranlarının karşısına çıkacak. Oyunun dağıtıcısı Bethesda, bugün paylaştığı bir tweet'te mart ayında çıkacak oyuna ait yeni bir tanıtım videosu yayınlayacağını duyurdu.

2020 yılının en çok beklenen PlayStation 4 oyunlarından biri olan DOOM Eternal’ın piyasaya çıkış tarihine git gide yaklaşıyoruz. Kendinden önceki 2016 çıkışlı oyunun elde ettiği başarıya bakacak olursak DOOM Eternal’dan da daha azını beklemememiz gerekiyor.

2016 yılında oyuncuların beğenisine sunulan ‘yenilenmiş’ oyundan sonra ilk kez karşımıza çıkacak Doom Slayer, yaklaşık 2 ay sonra DOOM hayranlarıyla yeniden buluşacak. Oyunun dağıtıcı şirketi Bethesda, yayın tarihine haftalar kala yeni bir tanıtım videosu yayınlayacağını duyurarak heyecanı körükledi ve bu yeni videodan çok küçük bir kısmı hareketli görsel olarak Twitter hesabında paylaştı.

İşte DOOM Eternal’ın yarın yayınlanacak tanıtım videosuyla ilgili duyuru ve videodan küçük bir kesit:

"Tanıtım videosu Pasifik saat dilimine göre 09.30’da yayınlanacak"

Oyunun tam çıkış tarihi ne?

DOOM Eternal, aslında 22 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülecekti ancak oyunun geliştirici şirketi id Software, çıkış tarihinde bir ertelemenin söz konusu olacağını bildirdi. Twitter’dan yaptığı açıklamayla oyunun en iyi şekilde piyasaya çıkması ve kalitesinin şirket standartlarını karşılaması için çıkış tarihinin birkaç ay öteye ertelendiğini duyuran şirket, yeni çıkış tarihini 20 Mart 2020 olarak belirledi.

DOOM Eternal, 1993 yapımı DOOM’un yenilenmiş versiyonu olan DOOM (2016)'nın devam oyunu olacak. Doom Slayer karakteriyle oynayacağımız FPS oyununun hikâyesi 2016’daki oyunda yaşananların 8 ay sonrasında geçecek. Birçok yeni bölgede oyun oynama imkânı sunacak DOOM Eternal’da bir önceki oyundan 2 kat daha fazla düşman ve bu düşmanları öldürmek için çeşit çeşit silah bulunacak.