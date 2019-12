Klasik korku filmleri arasında yer almayı sonuna kadar hakeden Halloween'in devam filminin geleceği daha önce onaylanmıştı. Şimdi ise Halloween dizisi üzerinde çalışmalara başlandığı ve dizinin Netflix'te yayınlanabileceği öne sürüldü.

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl beyaz perdeye dönüş yapan efsane korku filmi Halloween, 76,2 milyon dolarlık gişe hasılatıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Yönetmen David Gordon Green ve ortak yazar Danny McBride, Michael Myers'ın mirasını yeniden ele alarak olumlu yorumlar aldı.

Devam filmi yolda olan Halloween'in geleceği artık her zamankinden daha parlak gibi görünüyor. We Got This Covered'a yakın kaynaklara göre Halloween dizisi için çalışmalar başladı. Aslına bakacak olursak bu haber, yapımcı Malek Akkad'ın bir süre önce dizi projesi düşündüklerini ve bunun gerçekleştiğini görmek istediğini söylemesinin ardından sürpriz olmadı.

Malek, geçtiğimiz yıl yapılan bir röportajda dizi projesi hakkında, "Bilirsiniz, bu uzun zamandır aklımızda olan bir şey ve kesinlikle yapıldığını görmek istiyorum. Bu yaklaşık 10 yıl kadar önce geliştiriliyordu. O zamanlar, sinemayı parçalamak istemediğimizi düşündük. Sinema filmi olarak tutalım dedik. Eğer yaygınlaşmaya başlarsa, televizyona hazırlanabilirdik. Bugünlerde hepimiz biliyoruz ki, televizyon herkesi şaşırtan bir şekilde sinemanın önüne geçiyor, özellikle de beni." diye konuşmuştu.

Dizide Michael'ın hedefinde yeni yüzlerin olması bekleniyordu ve bu yüzden Laurie Strode ve ailesi projeye dahil olmayacaktı. Ancak yine de dizi, sinema filmleriyle aynı evrende geçecek. Halloween dizisinin hangi zaman çizgisinde olacağı belirsiz ve filmlerin kronolojisindeki karışıklık da göz önüne alındığında şimdilik bu bilgiyi kestirmek zor.

Kaynaklar ayrıca dizinin akış hizmetine yöneleceğini ve Netflix'te yayınlanabileceğini ortaya koydu. Henüz doğrulanmamasına rağmen Halloween, yayın devinin yeni gözdelerinden biri olabilir. Michael Myers'ın televizyon ekranına gelişine kesin gözüyle bakılıyor ve ilerleyen zamanlarda daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.