Klasik Korku Filmi Halloween’in Devam Filmi Geliyor

Korku filmleri arasında klasik tabirinin hakkını veren Halloween'in devam filminin geleceği onaylandı ve filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı ortaya çıktı.

2018 yılında uzun bir aradan sonra beyaz perdeye dönüş yapan efsane korku filmi Halloween’in devam filmi olacak Halloween 2'nin çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı. Halloween serisinin yıldızı Jamie Lee Curtis’in de kadroya dahil olması bekleniyor.

Collider’dan alınan bilgilere göre, Jamie Lee Curtis’in yanı sıra Judy Greer ve Andi Matichak da Strode ailesi olarak Halloween 2’de yer alacaklar ancak henüz ortada atılmış bir imza bulunmuyor. Halloween filmini ortak yazarlığını yapan Gordon Green’in senaryoyu çoktan yazdığı ve filmde yönetmen koltuğuna oturacağı da söylenenler arasında.

1978’deki filmin yönetmeni ve efsane müziğin bestecisi olan John Carpenter, 2018 filminde baş yönetmen olduğu gibi bu filmde de baş yönetmen olarak görünüyor.

Jamie Lee Curtis’in seri katil Michael Myers’la son görüşmesinden 40 sene sonra çekilen 2018 yapımı Halloween, 76,2 milyon dolarlık bir gişe hasılatıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Yeni filmin de benzer bir başarıyla izleyenleri etkilemesi bekleniyor.

Filmin çekimlerinin 2020 yılında başlayacağı söyleniyor.