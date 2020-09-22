Halo 3: ODST, Steam’de Yayınlandı: İşte Türkiye Fiyatı

Halo serisinin popüler oyunlarından Halo 3: ODST, bugün itibarıyla PC oyuncuları için yayınlandı. Oyun, oldukça uygun bir Türkiye fiyatına sahip olmasının yanı sıra The Master Chief Collection sahiplerine ücretsiz olarak sunuluyor.

ABD’li oyun geliştiricisi 343 Industries, popüler birinci şahıs nişancı oyunu Halo 3: ODST’yi, piyasaya çıkışından (22 Eylül 2009) tam 11 yıl sonra (22 Eylül 2020) PC oyuncularının beğenisine sundu.

Master Chief Collection'ın (MCC) bir parçası olan Halo 3: ODST’nin de PC için yayınlanmasıyla birlikte MCC’nin tamamlanması için gereken tek oyun Halo 4 haline geldi. Master Chief Collection’a sahip olanlar hem Halo 3: ODST’ye hem de Halo 4’e ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Halo 3: ODST, Halo: The Master Chief Collection sahiplerine ücretsiz

Hem Steam hem de Microsoft Store aracılığı ile satın alabileceğiniz Halo 3: ODST’nin fiyatı ise 14 TL olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte Halo: The Master Chief Collection’ı Microsoft Store üzerinden 110 TL, Steam üzerinden ise 61 TL karşılığında satın alarak tüm MCC oyunlarına da sahip olabilirsiniz.

Halo 3: ODST’nin küresel pazarda 5 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek hem Steam hem de Microsoft Store’un başarılı bir yerel fiyatlandırma gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Eğer yeni bir tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu arıyorsanız Halo 3: ODST’ye bir şans vermenizi tavsiye edebiliriz.

Halo 3: ODST fragmanı