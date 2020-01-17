Harley-Davidson’ın İkinci Elektrikli Modeli 2022’de Geliyor

Ünlü motosiklet üreticisi Harley-Davidson’ın ilk elektrikli motosikleti LiveWire’ı piyasaya sürdükten sonra başka bir model üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. ‘Mid Power’ ismine sahip olacağı belirtilen motosikletin 2022’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Amerika merkezli motosiklet üreticisi Harley-Davidson, dünyanın en ünlü motor şirketlerinden birisidir. Özellikle chopper tarzı motosiklet modelleriyle bilinen Harley-Davidson, ilk elektrikli motosiklet modelini 2014’te tanıtmıştı. İsminin LiveWire olduğu belirtilen modelin geliştirme süreci son buldu ve şirketin ilk elektrikli motosiklet modeli sonunda geçtiğimiz sene piyasaya sürüldü.

Harley-Davidson, ikinci elektrikli modeline ışık tutan yeni bir önizleme taslağı yayınladı. Yeni motosikletin isminin Mid Power olacağı da bu çizimle birlikte belirlenmiş oldu. Ortaya çıkan yeni motosiklet, önizleme taslağında görüldüğü kadarıyla geçtiğimiz sene piyasaya sürülen LiveWire’dan daha küçük bir yapıya sahip ve önceki modele kıyasla daha çok düz pist motoru gibi duruyor. Motosikleti kaplayan çok fazla plastik parça bulunmuyor, bu da güç aktarma organlarının tamamen göz önünde bulunmasına sebep oluyor.

Harley-Davidson Mid-Power 2022’de piyasaya sürülecek

Motosikletin teknik detaylarıyla ilgili çok bir bilgi verilmemiş olsa da taslak sayesinde tasarım konusunda birçok fikre sahip olabiliyoruz. Motosikletin üzerindeki farlarda renkli LED ışıklar kullanılmış. Motosikletin görüntülerinde herhangi bir analog gösterge görünmüyor, dolayısıyla motosiklette dijital gösterge paneli bulunuyor olabilir. Mid Power isimli motosiklet, tasarım anlamıyla üretime oldukça hazır görünüyor.

Motosikletin teknik detayları tam olarak belli olmasa da çeşitli bazı bilgiler bulunuyor. Mid Power, şirketin ilk elektrikli motosikletinden boyut olarak çok daha küçük olacak. Bunun yanı sıra yeni motosikletin gücünün de daha az olacağı düşünülüyor. Daha az beygir gücü sunacak bir motora sahip olacak olan Mid-Power, daha küçük bir batarya paketiyle satışa sunulacak.

Harley-Davidson Mid-Power’ın en geç 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da motosikletin 30.000 dolardan (176.927 TL) daha az bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra şirket, 2021 yılının sonuna doğru elektrikli bir scooter piyasaya sürmeyi planlıyor.