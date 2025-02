HBO'nun Harry Potter dizisinde Albus Dumbledore'u kimin canlandıracağı belli oldu.

HBO, geçtiğimiz yıllarda J.K. Rowling’in ikonik fantastik serisi Harry Potter’ın bir dizisini çekeceğini duyurmuştu. Her bir kitabı birer sezon olarak işleyecek dizinin çekimlerine bu yaz başlanması planlanıyordu. Şu sıralarda ise oyuncu seçimleri süreci devam ediyordu.

Bugün ise dizide en çok merak edilen karakterlerden biri olan Albus Dumbledore ile ilgili bir gelişme yaşandı. Dumbledore’a kimin hayat vereceği belli oldu.

6 Emmy ödüllü ünlü oyuncu John Lithgow, Dumbledore’a hayat verecek

79 yaşındaki John Lithgow, ScreenRant’e verdiği bir röportajla söylentileri doğrulayarak dizide Albus Dumbledore’a hayat vermek için gelen teklife evet dediğini aktardı. HBO ise açıklamasında henüz anlaşma tamamlanmadığı için resmî bir açıklama yapmadıklarını belirtti. Anlaşma tamamlanmasa bile Lithgow, Dumbledore karakteri konusunda gayet kesin konuştu. O yüzden artık yeni Dumbledore’umuz belli oldu diyebiliriz.

John Lithgow, Interstellar’dan Cliffhanger’a, Shrek’ten The World According to Garp’a kadar şu ana kadar birçok ünlü yapımda rol almıştı. Kariyerinde 6 Emmy ödülü, 2 Altın Küre Ödülü, 2 Tony ödülü kazanan ünlü aktör, aynı zamanda 2 Oscar adaylığı da elde etmişti. Lithgow, film serisindeki diğer efsane oyuncular Richard Harris ve Michael Gambon’dan Hogwarts’ın müdürü Dumbledore’a hayat veren yeni isim olacak.

Harry Potter dizisinde başka hangi oyuncuların yer alacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok. Dizinin 2026 yılında yayımlanmaya başlaması planlanıyor.