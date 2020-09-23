Harry Potter: Puzzles & Spells, Android ve iOS İçin Yayında

Zynga, Harry Potter deneyimini akıllı telefonlara getiren yeni oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells'i Android ve iOS için yayınladı. Muggle olarak başlayacağınız oyundaki amacınız, en iyi büyücü olmaya çalışmak. Oyun, Harry Potter filminin müziklerini ve seslendirmelerini de içeriyor.

Mobil oyun sektörünün önemli isimlerinden Zynga, yeni oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells'i Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sundu. Harry Potter hayranlarının çok büyük bir ihtimalle beğenecekleri oyun, Harry Potter'ın hikayesine ek olarak filminin orijinal müziklerini ve bazı seslendirmeleri içeriyor. Bu da mobil oyunseverlere, benzersiz bir Harry Potter deneyiminin sunulacağının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Harry Potter: Puzzles & Spells isimli oyunda bir muggle olarak başlayacaksınız. Yani oyunun başlangıcında hiçbir büyü yeteneğiniz bulunmayacak. Sizlere verilen görevleri yerine getirerek, büyücülük dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi olabileceksiniz. Kısacası bu oyun, Hogwarts'ın sanal deneyimini sunacak şekilde geliştirilmiş.

Oyunda, karakterinizin yeteneklerini geliştirebilmeniz için çeşitli bulmacalar sunuluyor ve bu bulmacaları çözmeniz isteniyor. Oyunda ilerledikçe de karakterinizi geliştirme imkanı yakalamış oluyorsunuz. Bu bağlamda her bulmacada Harry Potter evreninin en sevilen karakterlerini ve ikonik simgelerini rahatlıkla görebileceksiniz. Ayrıca oyuncular için günlük görevler de sunulacak ve bu görevler, özel ödüllerin kilidini açmanızı sağlayacak.

Zynga, yeni mobil oyununda özelleştirmeye de önem veriyor. Öyle ki karakterinizi çeşitli saç stilleri, yüz özellikleri, aksesuar ve kıyafetlerle zenginleştirebileceksiniz. Ayrıca oyunda diğer oyuncularla da karşı karşıya gelip, büyücülük yeteneklerini savaştırma imkanına da sahip olacaksınız. Bu oyun modu, "Kulüpler" olarak isimlendiriliyor ve oyuncular tarafından da beğenilecek gibi görünüyor.

Yeni oyunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Zynga Kıdemli Başkan Yardımcısı Yaron Leyvand, Harry Potter'ın ilk filmi yayınlandığında, herkesin bu filmi izlemeye gidip, Harry Potter kitaplarını okumaya başladığını ifade ediyor. Bunun benzeri görülmemiş bir şey olduğunu ifade eden Leyvand, Harry Potter: Puzzles & Spells'in Harry Potter'a olan hayranlığı bir mobil oyunla sunacağını söylüyor.

Zynga'nın yeni mobil oyunu Harry Potter: Puzzles & Spells, an itibarıyla iOS ve Android için indirilebiliyor. Ücretsiz olarak edinilebilen oyun, bazı oyun içi alım satım hizmetleri de sunuyor. Zynga'nın Harry Potter: Puzzles & Spells isimli oyununu deneyimlemek isteyenler, aşağıda bulunan bağlantıları kullanarak oyunun App Store ya da Google Play Store sayfalarına erişebilirler.