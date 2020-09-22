Raziel: Dungeon Arena, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Raziel: Dungeon Arena isimli RPG oyunu, Android ve iOS için yayınlandı. Hem tek hem de çok oyunculu olarak deneyimlenebilen oyun, grafik ve efektleriyle oyuncuları kendine hayran bırakacakmış gibi görünüyor.

Mobil oyun geliştirme şirketi Indrasoft, Android ve iOS ekosistemlerinde erişilebilen yeni oyunu "Raziel: Dungeon Arena"yı duyurdu. Bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkan Raziel: Dungeon Arena, oyunculara oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Oyun, özellikle de grafikleriyle oyuncuların dikkatini çekecek.

Raziel: Dungeon Arena'nın tek oyunculu modu, 10 bölüm ve 60 seviyeden oluşuyor. Farklı zorluklarla oluşturulan bu bölümlerdeki amacımız, karşımıza çıkan tüm canavar ve zombileri yok ederek finale doğru ilerlemeye çalışmak. Ayrıca oyuncular, Raziel: Dungeon Arena'nın hayatta kalma ya da rastgele görevlerin edinilebildiği farklı oyun modlarını da deneyimleyebiliyorlar.

Oyunun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de karakterinizi dilediğiniz gibi geliştirebiliyor olmanız. Geliştirici ekip, bunu sağlayabilmek için 16 farklı yetenek hazırlamış. Oyuncular, bu yeteneklerden dilediklerini geliştirmeye çalışırken sadece kendilerine özel karakterler yaratmış oluyorlar. Bu da oyunculara daha farklı bir RPG deneyiminin sunulmasını sağlıyor.

Raziel: Dungeon Arena, sadece tek oyunculu modlara sahip değil. Dileyen oyunseverler, bu oyunu diğer gerçek oyuncularla birlikte oynayabiliyorlar. Üstelik bu konuda da cömert davranan geliştirici ekip, farklı özelliklere sahip olan çeşitli modlar oluşturmuş. Oyuncular, bu modlardan birini seçerek diğer oyuncuların karşısına çıkabiliyor.

Raziel: Dungeon Arena'nın önemli özelliklerinden bir tanesi de sahip olduğu savaş sistemi. Bu sistemde oyuncular, bir karşılaşma için iki farklı karakter kullanabiliyorlar. Bu sayede bu iki karakter arasında geçiş yapıp, yeni savaş stratejileri geliştirmenize imkan sağlanıyor. Elbette bu stratejiler, oyuncuların yeteneklerine göre değişecek.

Raziel: Dungeon Arena'ya herhangi bir bedel ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Oyun bazı satın alma seçenekleri sunuyor ancak şu an için bu satın alımların oyunda avantaj sağlayıp sağlamadığını bilemiyoruz. Oyunu indirmek için aşağıda bulunan bağlantıları kullanarak Raziel: Dungeon Arena'nın Google Play Store ya da App Store mağaza sayfalarına erişebilirsiniz.