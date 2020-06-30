Harry Potter RPG Oyunu, Yeni Nesil Konsollara Özel Olabilir

Uzun zamandır beklenen Harry Potter RPG oyunu hakkında projeye yakın kaynaklardan yeni bilgiler geldi. Buna göre rol yapma türündeki açık dünya Harry Potter oyununun gelecek yıl yeni nesil oyun konsolları için yayınlanma ihtimali bir hayli yüksek.

WB Games'in sahibi olduğu Avalanche Software'in bir süredir Harry Potter RPG oyunu üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Çıkış tarihi hakkında şimdiye kadar net bir bilgi olmasa da, son aktarılan bilgilere göre yayıncı ve geliştirici, yeni Harry Potter oyunu için gelecek nesil konsolları hedefliyor.

Harry Potter RPG oyunu uzun süredir söylentilere konu olsa da resmi duyuru hala gelmedi. 2018'de oynanış görüntüleri sızdırılsa da Warner Bros., oyuncuların merakla beklediği oyunu henüz resmi olarak doğrulamadı. Rol yapma türündeki Harry Potter oyununda oyuncuların Hogwarts ve çevresini kapsayan bir açık dünyada sihirbazlık deneyimi yaşayacakları tahmin ediliyor.

Harry Potter RPG oyunu önümüzdeki yıl gelebilir

Warner Bros. Interactive Entertainment'a yakın iki anonim kaynak, Harry Potter RPG'nin 2021'in sonlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X için geleceğini bildirdi. Ayrıca projenin gerçekten var olduğu ve Utah Salt Lake City'deki Avalanche Software tarafından geliştirildiği bildirildi. Avalanche Software, aksiyon macera serisi Disney Infinity üzerindeki çalışmalarıyla tanınıyor.

Bloomberg'den Jason Schreier'ın haberine göre, Avalanche Software'in Harry Potter macerası büyük bütçeli bir proje olarak geliştiriliyor. Oyuncular, Hogwarts'ın da dahil olduğu devasa bir açık dünyada sihirbaz olarak yer alacaklar . WB, projeyi 22 Ağustos'taki DC FanDome etkinliğinde DC evreninden yeni oyunlarla birlikte resmi olarak duyurmayı hedefliyor.

J.K. Rowling'e gösterilen tepkiler, Harry Potter RPG duyurusunun ertelenmesine de neden olabilir

Bununla birlikte Harry Potter'ın yaratıcısı J.K. Rowling'in son zamanlarda ortaya koyduğu transfobik yorumlar, ünlü yazarın eleştirilerin hedefi olmasına neden oldu. Daha önce filmlerde Rowling ile birlikte çalışan Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Eddie Redmayne gibi ünlü isimler, ünlü yazara yorumları nedeniyle tepki gösterdi. Kaynaklar, ekipteki bazı geliştiricilerin Rowling'in açıklamalarından rahatsız olduklarını ve birçoğunun Slack kanallarındaki durumu özel olarak tartıştıklarını iddia etti.

Warner Bros.'un projeyi ilk olarak E3 2020'de duyuracağı ancak koronavirüs salgını nedeniyle planlarını değiştiği belirtiliyor. Rowling'in projedeki çalışmaları minimum düzeyde olsa da, Harry Potter RPG oyununa olan ilginin azalabileceğine dair endişeler de var. J.K. Rowling'e gösterilen tepki nedeniyle oyunun duyurusu bir süre ertelenebilir.