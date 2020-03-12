Yeni Batman ve Harry Potter Oyunları E3'te Duyurulacakmış

Warner Bros Interactive Entertainment, corona virüsü nedeniyle iptal edilen E3 etkinliğinde yeni Batman ve Harry Potter oyunlarını tanıtmayı planlıyormuş. Hevesi kursağında kalan Amerikalı şirketin söz konusu duyuruları ne zaman yapacağı henüz belli değil.

Video oyun dünyasındaki en sağlam kaynaklardan biri olan Kotaku, Warner Bros Interactive Entertainment’ın iptal edilen E3 etkinliğinde merakla beklenen yeni yapımları Batman ve Harry Potter’ı açıklamayı planladığını aktardı. Oyun severlerin yollarını gözledikleri E3 2020, dün akşam itibarıyla tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Kotaku’nun sayfalarına taşıdığı habere göre tarihinde ilk kez E3’ye katılmaya karar veren Warner Bros Games, yeni Batman oyunu ve ilk kez 2018’de gördüğümüz Harry Potter oyunu başta olmak üzere Batman: Arkham serisinin arkasındaki İngiliz video oyunu geliştiricisi Rocksteady Studios’un yeni oyununu tanıtacaktı.

Geçtiğimiz eylül ayında ortaya çıkan bir sızıntı, yeni Batman oyununun Batman: Arkham Legacy olarak adlandırılacağı yönündeydi. Arkham Knight'ın piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 5 yıl geçti ancak oyun, büyük performans sorunları nedeniyle PC'de geçici olarak satıştan kaldırıldı. Ufukta yeni bir Batman filminin olduğunu düşündüğümüzde, yeni bir oyun için doğru zaman gibi görünüyor.

Warner Bros. ayrıca ilk kez 2018 yılında sızdırılan RPG türündeki Harry Potter oyununu da E3 2020 kapsamında duyuracaktı. O zamanki sızıntılar, kitaplardaki karakterlerden birini oynamak yerine, kendi yeni Hogwarts öğrencinizi yaratabileceğinizi gösteriyordu. Aradan geçen zamanda projede ne gibi değişikliklerin olduğu ise büyük bir merak konusu.

E3’nin organizatörü ESA, ölümcül salgın nedeniyle iptal etmek durumunda kaldığı etkinliğin çevrimiçi bir versiyonunu düzenlemeyi düşünüyor ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Her halükarda, hem Batman hem de Harry Potter oyunları ile ilgili yakın zaman sonra daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.