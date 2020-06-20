Dünyanın en ünlü film serilerinden biri olan Harry Potter, başarılı oyuncularıyla hafızalarımıza kazındı. Peki, bu ünlü serinin henüz yapım aşamasındayken başka oyuncu ve yönetmenlere emanet edileceğini biliyor musunuz? Mesela ünlü yönetmen Steven Spielberg, neredeyse Harry Potter’ın ilk film uyarlamasını yönetecekti. Yönetmen bu teklifi reddedince, teklif Chris Columbus’a gitti ve Columbus son derece başarılı işler yaptı.
Bugün sizlere, Harry Potter filmlerinde oynaması beklenen, ancak bir şekilde oynamayan oyuncuları tanıtacağız. Örneğin biricik Harry’mizi Daniel Radcliffe yerine başka bir oyuncu canlandırsaydı nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız listemize başlayalım.
Harry Potter filmlerinde başka oyuncular olsaydı karakterler nasıl görünürdü?
Harry Potter rolünde Tom Felton
Harry Potter rolünde Haley Joel Osment
Hagrid rolünde Robin Williams
Dumbledore rolünde Ian Mckellen
Lily Potter rolünde J.K Rowling
Tom Riddle rolünde Eddie Redmayne
Cedrid Diggory rolünde Henry Cavill
Profesör Trelawney rolünde Tilda Swinton
Molly Weasley rolünde Rosie O’Donnell
Profesör Gilderoy Lockhart rolünde Hugh Grant
Profesör Snape rolünde Tim Roth
Bellatrix Lestrange rolünde Helen McCrory
Harry Potter rolünde Liam Aiken
Sirius Black rolünde Robson Green
Lucius Malfoy rolünde Bill Nighy
Hermione Granger rolünde Hatty Jones
Profesör Quirrel rolünde David Thewlis
Profesör Horace Slughorn rolünde Bob Hoskins
Barty Crouch Jr. rolünde David Walliams
Harry Potter rolünde William Moseley
Luna Lovegood rolünde Saoirse Ronan
Profesör Dumbledore rolünde Peter O’Toole