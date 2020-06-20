J.K Rowling’in ünlü kitap serisi Harry Potter’ın film serisi, en az kitap kadar büyük ses getirdi. Dünyanın en ünlü film serilerinden olan Harry Potter’daki karakterleri farklı oyuncular canlandırsaydı nasıl olurdu diye hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere az daha Harry Potter filmlerinde yer alacak oyunculardan bahsedeceğiz.

Dünyanın en ünlü film serilerinden biri olan Harry Potter, başarılı oyuncularıyla hafızalarımıza kazındı. Peki, bu ünlü serinin henüz yapım aşamasındayken başka oyuncu ve yönetmenlere emanet edileceğini biliyor musunuz? Mesela ünlü yönetmen Steven Spielberg, neredeyse Harry Potter’ın ilk film uyarlamasını yönetecekti. Yönetmen bu teklifi reddedince, teklif Chris Columbus’a gitti ve Columbus son derece başarılı işler yaptı.

Bugün sizlere, Harry Potter filmlerinde oynaması beklenen, ancak bir şekilde oynamayan oyuncuları tanıtacağız. Örneğin biricik Harry’mizi Daniel Radcliffe yerine başka bir oyuncu canlandırsaydı nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Hazırsanız listemize başlayalım.

Harry Potter filmlerinde başka oyuncular olsaydı karakterler nasıl görünürdü?

Harry Potter rolünde Tom Felton

Harry Potter rolünde Haley Joel Osment

Hagrid rolünde Robin Williams

Dumbledore rolünde Ian Mckellen

Lily Potter rolünde J.K Rowling

Tom Riddle rolünde Eddie Redmayne

Cedrid Diggory rolünde Henry Cavill

Profesör Trelawney rolünde Tilda Swinton

Molly Weasley rolünde Rosie O’Donnell

Profesör Gilderoy Lockhart rolünde Hugh Grant

Profesör Snape rolünde Tim Roth

Bellatrix Lestrange rolünde Helen McCrory

Harry Potter rolünde Liam Aiken

Sirius Black rolünde Robson Green

Lucius Malfoy rolünde Bill Nighy

Hermione Granger rolünde Hatty Jones

Profesör Quirrel rolünde David Thewlis

Profesör Horace Slughorn rolünde Bob Hoskins

Barty Crouch Jr. rolünde David Walliams

Harry Potter rolünde William Moseley

Luna Lovegood rolünde Saoirse Ronan

Profesör Dumbledore rolünde Peter O’Toole