'Konuşanlar' adlı programıyla yıldızı bir anda parlayan sosyal medya fenomeni Hasan Can Kaya, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Kaya, paylaşımında ayrıca Aykut Elmas'ın üstü kapalı stand-up eleştirisine de değindi.

YouTube kanalında hayata geçirdiği 'Konuşanlar' adlı programla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline dönüşen Hasan Can Kaya, yıldızının bir anda parlamasıyla Acun Ilıcalı'nın bile dikkatini çekmiş ve aldığı teklif üzerine programını Exxen platformuna taşımıştı.

Exxen'e geçmesiyle birlikte YouTube'daki geçmiş programları yayından kaldıran Kaya'nın bu hareketi, tepkileri de beraberinde getirmişti. Bu nedenle uzun süredir eleştirilere maruz kalan sosyal medya fenomeni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Hasan Can Kaya, kendine gelen eleştirilere yanıt verdi:

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Sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yerli yersiz eleştiriler için "Ödüller, bizi sevenler ve maalesef trollerle ilgili ilk ve son açıklamam" notuyla bir paylaşım yapan Kaya, gelen eleştirilere bu şekilde yanıt verdi.

Fenomen isim ayrıca Aykut Elmas'ın isim belirtmeden "Bir stand-up keşfettim, seyircileri espri yapıyor. İlginç" paylaşımına da yanıt verdi. Kaya, verdiği yanıtta "Aykut Elmas'ı birebir tanımıyorum. 'Bir stand up keşfi twitini gördüm. Beni kastettiğini sanmıyorum. Çünkü Konuşanlar stand up değil, talk show. Aradaki farkı bildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Muhattabı ben değilim" ifadelerini kullandı.

İki sosyal medya fenomeni arasında yaşanan bu atışma, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye ayırmış durumda. Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.