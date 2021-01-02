Yeni yılın ilk günüyle birlikte yayın hayatına başlayan Exxen'de yer alacak yeni bir yapım daha ortaya çıktı. Hasan Can Kaya, Exxen için yetişkinlere yönelik bir çizgi dizi yapacak.

Exxen, dün itibarıyla yayın hayatına başladı. Duyurulduğu günden bu yana gerek yapımları gerekse ünlü YouTuber'ları transferiyle gündemden düşmeyen Exxen'de yer alacak olan yeni bir yapımla ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

YouTuber'ların ürettiği içeriklerden Haluk Bilginer gibi usta oyuncuların yer aldığı yapımlara kadar oldukça geniş yelpazede içerik sunmayı vaat eden Exxen'de yayınlanacak olan işlerden bir tanesinin de yetişkinler için çizgi dizi olacağı belirtildi.

Hasan Can Kaya'dan Exxen için çizgi dizi

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, Exxen'deki en aktif isimlerden bir tanesi olacak gibi duruyor. Hasan Can Kaya, 'Hayallerim, Aşkım ve Ailem' dizisine ve 'Konuşanlar' programına ek olarak bir de yetişkinler için çizgi dizi yapacak.

Yetişkinler için çizgi dizilerden en bilinenlerine The Simpsons, Family Guy, South Park, Rick and Morty gibi ABD yapımı işleri örnek verebiliriz. Aslında ülkemizde de bu türde işler yapılmış ancak ABD'deki muadilleri kadar başarılı ve uzun ömürlü olmamışlardı.

T24'te yer alan habere göre Hasan Can Kaya'nın yapacağı bu çizgi dizinin ismi Ekmek Kapısı olacak ve müziklerine ise Kibariye imza atacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bu çizgi dizide genç oyuncu Ezgi Gör ve usta sanatçı Tuna Orhan'ın yer alacağı kesinleşmiş durumda.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yetişkinlere hitap eden bir çizgi dizi Türkiye'de de tutar mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.