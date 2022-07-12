Hastalıkları Tespit Edebilecek 'Akıllı Kumaş' Geliştirildi

Bilim insanları, özel bir iplik ve özel bir dikiş makinesi kullanarak, akıllı kumaş geliştirmeyi başardılar. Dahili sensörlere sahip olan kumaş, hastalıkların tespitinden rehabilitasyona kadar hemen her alanda kullanılabiliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kullanıcıların hareketlerini takip eden, belli bir süre sonra da giyen kişinin hareketlerini önceden tahmin etmeye başlayan akıllı kumaş geliştirmeyi başardılar. Bu şahane kumaş, bir yandan hastalıkların tespitinde kullanılabilirken diğer yandan da spor yapan insanlar için büyük bir yardımcı olabilir.

Bilim insanları, özel bir plastik iplik türünü önce ısıttılar sonra da dijital bir örgü makinesine soktular. Isıtılan iplik, dikişsiz yapıdaki kumaşın sağlamlaşmasını sağlarken, dijital örgü makinesi ise bu kumaşı sensörlerle kullanılabilir hale getirdi. Basınç sensörlerini algoritma ile senkronize eden uzmanlar, sürecin sonunda da akıllı ayakkabı veya akıllı spor matı gibi tekstil ürünleri geliştirmeyi başardılar.

Yapay zeka, yapılacak hareketi yüzde 99 doğru tahmin etti

Akıllı kumaşa yerleştirdikleri basınç sensörlerini kullanarak hareketleri takip eden, bu takip sırasındaki basınç değişimini anlık olarak ölçen ve bu ölçümleri algoritmaya göndererek makine öğrenimi gerçekleştiren bilim insanları, bir süre sonra geliştirilen yapay zekayı test ettiler. Yapılan testler sırasında akıllı kumaş, kişinin yapacağı hareketleri yüzde 99 doğruluk oranı ile tahmin etmeyi başardı. Çalışmanın başındaki isim olan Irmandy Wicaksono'ya göre bu ürünler, kolaylıkla seri üretim aşamasına geçip, olağan hayatın bir parçası haline getirilebilir.

Tamam da akıllı ayakkabı ne işe yarar?

Bilim insanları, geliştirdikleri akıllı kumaşın nasıl kullanılacağına ilişkin de açıklama yaptılar. Yapılan açıklamalara göre herhangi bir tekstil ürünü formuna dönüştürülebilen kumaş; sağlık, rehabilitasyon veya spor yaparken kullanılabilir. Örneğin; bir kaza sonrasında yürüme yeteneğini kaybeden bir insana yeniden yürümeyi öğretme aşamasında, bu ürünlerdeki sensörler ile ölçümler yapılabilir. Yapılan ölçüm, kişinin ilerleme kaydedip kaydetmediğinin anlaşılmasını sağlayabilir.

Ayrıca; diyabet hastalarının ayaklarındaki basınç değişimleri ölçülerek, farklı hastalıkların tespiti yapılabilir. Tüm bunların yanı sıra, protez bir ayağın vücuda ne kadar uyumlu olduğu da bu akıllı tekstil ürünleri ile tespit edilebilir. Wicaksono, "Kendi ürünlerinizi tasarlama ve aynı zamanda yapının içine sensörleri entegre etme özgürlüğüne sahipsiniz. Böylece onu vücudunuzun şekline göre şekillendirebiliyorsunuz." derken, sistemin aslında ne kadar geniş kapsamlı olduğunu da anlatmış oldu.