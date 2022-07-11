Yemek Üstüne Tuz Atmak Erken Ölüme Neden Olabilir!

Uzun süreli yapılan yeni bir araştırma, yemeklerin üstüne tuz atanların yaşam beklentisinin 2 yıla kadar kısaldığını gösterdi. Araştırma, yemek pişerken değil, yemek piştikten sonra tuz atanları kapsıyor.

Tuz tüketiminin hem yararları hem de zararları uzun süredir bilim dünyası tarafından büyük bir araştırma konusu olmaya devam ederken bugün şok edici bir sonuç daha paylaşıldı. 500 binden fazla katılımcının ortalama 9 yıl boyunca izlenmesiyle gerçekleştirilen yeni araştırma, tuz tüketimi ve erken ölüm arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya çıkardı.

Yapılan araştırma, yiyeceklere her zaman tuz ekleyen erkeklerde yaşam beklentisini iki yıldan fazla, kadınlarda ise bir buçuk yıldan fazla azaldığını gösterdi. Söz konusu araştırmada yemeklere pişirme sırasında konulan tuz ele alınmadı. Katılımcılar, yemek piştikten sonra yemeğin üstüne ekstra tuz atan bireylerden oluşuyordu.

Tuzu tamamen bırakmamak da gerekiyor:

Öte yandan araştırma sonuçları, tuz tüketiminin tamamen bırakılmasını da söylemiyor. Araştırmada yer almayan fakat sonuçlar hakkında yorum yapan Göteborg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Annika Rosengren, tuz için ‘optimal’ bir seviye olduğunu belirtti ve beslenmeden tamamen çıkarılamayacağını ifade etti. Halihazırda tuz içeren yemeklere bir kez daha tuz atılmamasının da fazla tuz tüketimini azaltmakta ilk adım olduğunu belirtti.

Araştırmada elde edilen sonuçlarda bireylerin yaş, cinsiyet, etnik köken, vücut kitle endeksi, sigara tüketimi, alkol alımı, fiziksel aktivite, diyet ve diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi sonuçları etkileyebilecek diğer faktörler de hesaba katıldı.