Kamikaze Drone'ları Havada Yakalayıp İmha Eden İHA Geliştirildi: İşte Özellikleri!

Birleşik Arap Emirlikleri, kamikaze drone'lara karşı kullanılacak yeni İHA'sı "Allag-E"yi tanıttı. Oldukça etkileyici özelliklere sahip olan İHA, düşük maliyetine kıyasla oldukça iyi işler çıkaracak gibi görünüyor. İşte Allag-E'nin özellikleri...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Modern savaş sahasının değişen dinamikleri, her geçen gün yeni nesil savunma sistemlerinin doğuşuna zemin hazırlıyor. Özellikle düşük maliyetli kamikaze İHA'ların ve sürü drone saldırılarının yarattığı asimetrik tehditler, dünya ordularını daha çevik ve maliyet etkin çözüm arayışlarına itmiş durumda.

Bu kritik ihtiyaca yanıt vermek üzere Birleşik Arap Emirlikleri, savunma sanayisindeki iddiasını bir üst seviyeye taşıyan yeni bir hamle yaptı. Edge Group tarafından geliştirilen "Allag-E", gökyüzünde adeta bir avcı gibi hareket ederek düşman unsurları etkisiz hâle getirmeyi hedefleyen bir önleme aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Allag-E nedir ve İHA'ları havada nasıl imha ediyor?

Başlıksız-1

Allag-E, teknik literatürde havada süzülebilen önleme aracı olarak tanımlanıyor. Geleneksel hava savunma füzelerine göre çok daha ekonomik bir profil çizen bu sistem, özellikle 1. ve 2. grup İHA tehditlerine karşı optimize edildi. Aracın en büyük avantajı, yüksek manevra kabiliyeti ile hedefi doğrudan takip edebilmesi.

Sistem, otonom veya yarı otonom modlarda çalışarak tespit edilen tehditlere karşı milisaniyeler içerisinde reaksiyon gösterebiliyor. Gelişmiş sensör füzyonu ve elektro-optik sistemleri sayesinde küçük boyutlu İHA'ları bile radar karmaşası içerisinde ayırt edebilen Allag-E, düşük işletme maliyetiyle sürdürülebilir bir hava savunma şemsiyesi vadediyor.

Allag-E teknik özellikleri:

Başlıksız-1

700 mm kanat açıklığına ve 900 mm uzunluğa sahip olan Allag-E, aslında bir İHA. Maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 8,5 kilogram olan ürün, 200 km/s hıza ulaşabiliyor ve 15 kilometre mesafedeki hedefleri vurabiliyor. 3.000 metre yüksekliğinde uçabilen Allag-E, üzerindeki patlayıcı ve savaş başlığı ile hedefi yok ediyor. Burada dikkat çeken husus, Allag-E'nin sahip olduğu patlayıcı sistemin nokta atışı değil, belirli bir yakınlık durumunda da aktifleşebiliyor olması. Yani bu İHA, bir hedefi belirli bir mesafeye yakınlaştıktan sonra imha edebiliyor.

Savaş alanındaki drone yoğunluğu arttıkça, pahalı füzeleri ucuz İHA'lara harcamak askeri strateji açısından verimsiz hâle geliyor. Allag-E gibi çözümler, savunma bütçelerini korurken hava sahası güvenliğini maksimize etmeyi amaçlıyor. BAE'nin bu teknolojisi, özellikle kritik altyapı tesislerinin korunmasında kilit rol oynayacak gibi görünüyor.

İsrail'in "Bizi İzleyecekler" Dediği ASELSAN ASELFLIR-600, Nasıl 200 Kilometrede Bile Cam Gibi Görüntü Sunuyor?
