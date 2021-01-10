HAVELSAN'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni mesajlaşma uygulaması İleti, pek çok kurum ve kuruluş tarafından kullanılmaya başlandı. Uygulama, yüksek güvenlikli iletişim vadediyor.

WhatsApp'ın yeni ve zorunlu gizlilik sözleşmesi sonrası pek çok kullanıcı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yaptı. Alternatif arayışının devam ettiği ve mesajlaşma uygulamalarına ilginin arttığı bu günlerde bir haber de ASELSAN'ın yeni uygulaması İleti'den geldi.

Geçtiğimiz yıllarda İLETEE adıyla geliştirilmeye başlanan uygulama, İleti olarak son halini aldı ve kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmaya başlandı. Başlangıçta yalnızca HAVELSAN çalışanları tarafından kullanılmaya başlanan İleti, sonrasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.

HAVELSAN İleti, resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre diğer popüler mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak Beyaz Kutu Kriptografi ile güvenli iletişim vadediyor. Yalnızca kurumlar tarafından kullanılabilen İleti, uygulama mağazalarında bulunmuyor ve doğrudan indirilerek kullanılabiliyor.

İleti'nin özellikleri neler?

İleti, bir mesajlaşma uygulamasından beklenen tüm özellikleri kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar İleti ile mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme ve grup sohbetleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda İleti üzerinden konum ve medya paylaşımı yapmak da mümkün. İleti, hem iOS hem Android cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, İleti ile ilgili olarak 'HAVELSAN İleti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde yüksek seviyede yazılımsal güvenlik ile verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu özelliği ile İleti, güvenlik açısından diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne çıkmaktadır. Uçtan uca iletişim güvenliğini sağlamakla birlikte, bilgi güvenliği kapsamında kurumların kendi sunucularına kurulum yapabilen İleti ürününde, iletişim güvenliğine dair ekstra önlemler alındı.

Merkezi yönetim paneli aracılığı ile kullanıcı ve grup yönetimi, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilirken kurumlara kendi süreçlerini yönetme fırsatı verilmektedir. HAVELSAN İleti, kurumların bünyesinde yer alan sistemler ile güvenli şekilde entegrasyon yapma desteğiyle yaşamakta olduğumuz teknoloji çağında kişilerin hızlı iletişime geçmesine ve çalışma hayatında verimliliğin artmasına olanak sağlamaktadır." ifadelerini kullanarak uygulamayı öne çıkaran yönlerinden bahsetti.

İleti, bireysel kullanıma açılacak mı?

İleti'nin bireysel kullanıma sunulup sunulmayacağına dair geçtiğimiz aylarda açıklama yapan HAVELSAN, İleti'nin bireysel kullanıma açık olmayacağını, yalnızca kurum ve kuruluşlar için geliştirilen bir uygulama olduğunu belirtmişti.