Turkcell CEO'su Murat Erkan, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda BiP'in son 24 saatteki indirme sayılarını açıkladı. Erkan, BiP uygulamasının son 24 saatte 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildiğini söyledi.

Facebook'un WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişiklik, kullanıcıların isyan etmesine sebep oldu. Birçok kişi, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın alternatifleri arasında seçim yapmaya başladı.

Birçok kişi de WhatsApp'a alternatif olarak geliştirilmiş anlık mesajlaşma uygulamalarını tavsiye etti. Twitter'da yaklaşık 42 milyon takipçisi bulunan Elon Musk, Signal uygulamasını tavsiye ederken Selçuk Bayraktar da BiP, Telegram ve Signal'i kullandığını söyledi.

BiP'in indiren kişi sayısı son 24 saatte 1 milyon kişi arttı

WhatsApp'tan yaşanan yoğun göç dalgasında kullanıcıların uğrak adresleri arasında Turkcell'in anlık mesajlaşma uygulaması BiP de yer aldı. Turkcell CEO'su Murat Erkan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BiP'i son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişinin indirdiğini söyledi.

Murat Erkan'ın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: "Yerli uygulamamız BiP'e gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz. Son 24 saatte BiP'i 1 milyon 124 bin kişi indirdi. Operatör fark etmeksizin 192 ülkede Turkcell güvencesi ile kullanılan BiP'e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Google Play Store'daki ücretsiz popüler uygulamalar listesine giren BiP, burada 10 milyondan fazla yüklenme sayısına sahip. Ayrıca Google Trends verilerine baktığımızda BiP kelimesinin arama sayılarında da yükseliş olduğu görülüyor. Son 7 günlük trendlere bakıldığında BiP aramalarında 9 Ocak sabahından itibaren artış yaşandığı görülüyor.

Google'daki BiP aramalarını WhatsApp'tan yaşanan göçte yoğun olarak uğranan diğer iki uygulama olan Telegram ve Signal ile karşılaştırdığımızda en çok arananın Telegram olduğu, ikinci sırada BiP, üçüncü sırada ise Signal'in geldiği görülüyor.