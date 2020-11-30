Havelsan tarafından geliştirilen denizaltı komuta kontrol sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında geliştirilen üçüncü denizaltı "Murat Reis"te kullanılacak sistemin, uzun vadede kritik önem arz ettiği belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, yaptığı bir yazılı açıklamayla önemli bir gelişmeyi duyurdu. Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında geliştirilen Murat Reis isimli denizaltına ait komuta kontrol sisteminin tamamlandığı ifade edilerek, sistemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği belirtildi.

Sistemin üstlenicisi olan Havelsan, proje kapsamı geliştirilen üçüncü denizaltı olan Murat Reis'in komuta kontrol sisteminin kurulum ile detaylı testlerini tamamladı. Bu çalışmalar sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bu çalışmaların özellikle de uzun vadede çok önemli olduğunu ifade etti.

Komuta kontrol sistemi, bir denizaltının beyni konumunda

Komuta kontrol sistemi, bir denizaltı için kritik önem arz ediyor. Sistem sayesinde veriler işlenirken karar ve destek işlevleri yerine getiriliyor. Ayrıca denizaltılarında kullanılan silahlar da komuta kontrol sistemi tarafından yönetiliyor. Bu bağlamda "denizaltıların beyni" olarak tanımlanan sistem, yapılan çalışmalar sonucunda Havelsan tarafından geliştirilmiş oldu. Üstelik Havelsan, bu sistemi istediği zaman modifiye edip, yeni silah sistemlerine uyumlu hale getirebilecek.

Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamalarda, sistemin arkasında olan herkese teşekkür edildi. Sistemin başarıyla çalıştığını söyleyen Demir, komuta kontrol sistemine eklenecek olan diğer sistemlerin de yine Havelsan tarafından geliştirileceğini belirtti. Geliştirilen sistemlerin Gölcük Tersane Komutanlığı'na gönderildiğini ifade eden İsmail Demir, çalışmaların tüm hızıyla sürdürüleceğini sözlerine ekledi.