Haziran 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 2,4 Milyon TL'ye Elektrikli Volvo Var!

Volvo’nun Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. EX30, 2.436.910 TL’lik başlangıç fiyatıyla öne çıkarken, EX40, EC40 ve XC60 tarafında farklı model yılı seçenekleri dikkat çekiyor.

Volvo, Haziran 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın Türkiye listesindeki modeller arasında EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, V60, XC60 ve XC90 yer alıyor. Liste, 2026 ve 2027 fabrika model yılı seçeneklerini birlikte kapsıyor.

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Bu içerikte Volvo’nun Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

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Volvo fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı EX30 2.436.910 TL - EX30 Cross Country 3.758.544 TL - EX40 3.925.994 TL - EC40 4.409.184 TL - V60 5.478.326 TL - XC60 6.703.921 TL - XC90 10.594.384 TL -

EX30 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 2.436.910 TL - Elektrik Ultra P4 Long Range 2.485.390 TL - Elektrik Twin Motor Ultra 3.619.314 TL -

Volvo EX30, markanın kompakt elektrikli SUV modeli olarak ürün gamının giriş seviyesinde yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun boyutları ve elektrikli altyapısıyla öne çıkan model, Haziran 2026 listesinde farklı motor ve donanım seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor.

EX30 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX30 Cross Country fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Twin Motor Performance Ultra 3.758.544 TL -

EX30 Cross Country, EX30 ailesinin daha macera odaklı versiyonu olarak listede yer alıyor. Kompakt elektrikli SUV yapısını daha farklı bir karakterle sunan model, tek donanım ve motor seçeneğiyle Haziran 2026 fiyat listesinde konumlanıyor.

EX30 Cross Country opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX40 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 3.925.994 TL - Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 4.317.300 TL - Elektrik Ultra Single Motor Extended Range 4.336.644 TL - Elektrik Black Edition Single Motor Extended Range Ultra 4.456.800 TL - Elektrik Black Edition Ultra Single Motor Extended Range 4.476.144 TL - Elektrik Ultra Twin Motor 5.262.560 TL -

EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak listede geniş bir fiyat aralığıyla yer alıyor. Single Motor Extended Range versiyonları daha erişilebilir tarafta konumlanırken, Twin Motor seçeneği ürün gamının üst basamağını oluşturuyor.

EX40 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EC40 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 4.409.184 TL - Elektrik Ultra Single Motor Extended Range 4.428.528 TL - Elektrik Black Edition Ultra Single Motor Extended Range 4.568.028 TL - Elektrik Ultra Twin Motor 5.349.420 TL -

EC40, coupe formuna yakın tasarımıyla Volvo’nun elektrikli SUV ailesinde daha sportif çizgilere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor. Haziran 2026 listesinde Single Motor Extended Range ve Twin Motor seçenekleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap ediyor.

EC40 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

V60 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin B4 FWD Mild Hybrid Plus Dark, 7 ileri Geartronic 5.478.326 TL - Benzin B4 FWD Mild Hybrid Plus Dark, 7 ileri Geartronic 5.958.559 TL -

V60, Volvo ürün gamında station wagon gövde yapısıyla ayrışan modellerden biri. Geniş yaşam alanı ve uzun yol konforunu ön planda tutan araç, Haziran 2026 fiyat listesinde B4 FWD mild hybrid motor seçeneğiyle yer alıyor.

V60 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 6.703.921 TL - Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 7.292.014 TL - Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 7.292.014 TL - Benzin B5 AWD Mild Hybrid Ultra Bright, 8 ileri Geartronic 7.594.954 TL - Benzin B5 AWD Mild Hybrid Ultra Dark, 8 ileri Geartronic 7.594.954 TL - Benzin Black Edition Plus B5 AWD Mild Hybrid 7.700.254 TL - Benzin Black Edition Ultra B5 AWD Mild Hybrid 8.025.874 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 7.965.934 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 7.965.934 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Bright, 8 ileri Geartronic 8.268.874 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Dark, 8 ileri Geartronic 8.268.874 TL - Elektrik/Benzin Black Edition Plus T8 AWD Plug-in Hybrid 8.374.174 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Polestar Engineered 8.562.061 TL - Elektrik/Benzin Black Edition Ultra T8 AWD Plug-in Hybrid 8.699.794 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Polestar Engineered 9.189.034 TL -

XC60, Volvo’nun premium SUV gamındaki en geniş seçenekli modellerinden biri olarak Haziran listesinde dikkat çekiyor. Mild hybrid benzinli versiyonların yanında plug-in hybrid seçenekler de sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol konforu arayanlara hitap ediyor.

XC60 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 10.594.384 TL - Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 11.123.054 TL - Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 11.123.054 TL - Benzin Black Edition Plus B5 AWD Mild Hybrid 11.351.474 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 11.255.344 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 11.796.974 TL - Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 11.796.974 TL - Elektrik/Benzin Black Edition Plus T8 AWD Plug-in Hybrid 12.025.394 TL -

XC90, Volvo’nun amiral gemisi SUV modeli olarak geniş iç hacim, üst segment konfor beklentisi ve güçlü motor seçenekleriyle listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyatlarında benzinli mild hybrid ve plug-in hybrid versiyonlar birlikte sunuluyor.

XC90 opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Volvo Türkiye