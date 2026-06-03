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Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

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KGM’nin Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Tivoli, Korando, Torres, Torres EVX, Actyon, Musso EV ve Musso Grand modelleri yer aldı. En düşük başlangıç fiyatı Musso Grand’da 1.915.662 TL olarak görülürken, Tivoli 2.009.432 TL fiyatıyla SUV tarafında öne çıkıyor.

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

KGM (SsangYong), Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın listesinde Tivoli, Korando, Torres, Torres EVX, Actyon, Musso EV ve Musso Grand gibi SUV ve pick-up modelleri yer alıyor.

Bu içerikte KGM’nin Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını model bazlı olarak inceliyoruz. Listede 2025 ve 2026 model yılı seçenekleri birlikte yer alırken, açıklanan fiyatların 01-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtiliyor.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var
Torres EVX 4x2 Elektrikli
Musso EV 4x2 Elektrikli
KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A:T
TORRES 1.5 Turbo Benzinli +3

KGM fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Torres EVX 2.487.269 TL -
Musso EV 2.460.853 TL -
Actyon 3.460.432 TL -
Torres 2.795.432 TL -
Musso Grand 1.915.662 TL -
Korando 2.260.432 TL -
Tivoli 2.009.432 TL -

Torres EVX fiyatları - Haziran 2026

Torres EVX 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) 2.487.269 TL -

Torres EVX, KGM ürün gamında tamamen elektrikli SUV seçeneği olarak konumlanıyor. 4x2 yapısı ve panoramik cam tavan detayıyla listelenen model, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için markanın dikkat çeken alternatiflerinden biri olarak Haziran 2026 fiyat listesinde yer alıyor.

Torres EVX opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Musso EV fiyatları - Haziran 2026

Musso EV 4x2 Elektrikli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Elektrikli (2025) 2.460.853 TL -
Elektrikli 4x2 Elektrikli (2026) (Uzaktan Erişim) 2.460.853 TL -

Musso EV, KGM’nin elektrikli pick-up karakterli modeli olarak listede yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı seçeneklerinin aynı fiyatla sunulması dikkat çekerken, araç elektrikli motor yapısıyla ticari kullanım ve günlük ihtiyaçları bir arada değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

Musso EV opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Actyon fiyatları - Haziran 2026

KGM ACTYON 1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A:T

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T Panoramik Cam Tavan (2025) 3.460.432 TL -

Actyon, KGM’nin SUV ürün gamında daha üst konumda yer alan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde 1.5 GDI turbo benzinli motor, 4x4 çekiş sistemi ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde panoramik cam tavan detayı da belirtiliyor.

Actyon opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Torres fiyatları - Haziran 2026

TORRES 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) 2.795.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) 2.960.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) 2.945.432 TL -

Torres, KGM’nin SUV karakterini öne çıkaran modellerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde farklı model yılı ve çekiş seçenekleriyle yer alıyor. Benzinli motorla sunulan araçta 4x2 ve 4x4 seçeneklerinin bulunması, farklı kullanım beklentilerine yönelik daha geniş bir tercih alanı oluşturuyor.

Torres opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Musso Grand fiyatları - Haziran 2026

MUSSO GRAND 2.2 Dizel

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
D2.2 Dizel 4x2 A/T Platinum Plus - (2025 GSR) 1.915.662 TL -
D2.2 Dizel 4x4 A/T Platinum Plus - (2025 GSR) 2.804.603 TL -
D2.2 Dizel 4x2 A/T (2026) 2.075.662 TL -
D2.2 Dizel 4x2 A/T (2026) 3.324.526 TL -

Musso Grand, KGM’nin pick-up sınıfındaki modeli olarak geniş kullanım alanı ve güçlü gövde yapısıyla listede ayrı bir konuma sahip. Haziran 2026 fiyat listesinde 2025 GSR ve 2026 model yılı seçenekleri birlikte yer alırken, başlangıç fiyatı markanın genel listesinde dikkat çekiyor.

Musso Grand opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Korando fiyatları - Haziran 2026

KORANDO 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) 2.260.432 TL -
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2026) 2.360.432 TL -

Korando, KGM’nin kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak şehir içi kullanım ile aile ihtiyaçlarını aynı yapıda buluşturan bir model. Haziran 2026 listesinde 1.5 turbo benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulan Korando, 2025 ve 2026 model yılı seçenekleriyle listeleniyor.

Korando opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Tivoli fiyatları - Haziran 2026

TİVOLİ 1.5 Turbo Benzinli

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe (2026) 2.009.432 TL -

Tivoli, KGM’nin daha kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. 1.5 turbo benzinli motor, 4x2 yapı ve otomatik şanzımanla sunulan model, şehir içi kullanımda pratiklik arayan kullanıcılar için markanın erişilebilir SUV alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tivoli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: KGM Türkiye

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