CUPRA’nın Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Formentor, Terramar ve Leon modelleri yer alırken, Formentor Supreme donanımına özel stoklarla sınırlı 2.760.000 TL’den başlayan fırsat dikkat çekiyor.

CUPRA, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın fiyat listesinde SUV gövde tipine sahip Formentor ve Terramar modellerinin yanında hatchback sınıfındaki Leon da yer alıyor.

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Bu içerikte CUPRA’nın Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan opsiyon fiyatlarını inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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CUPRA fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Leon 2.650.000 TL - Formentor 2.651.150 TL - Terramar 3.116.150 TL -

Formentor fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.651.150 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 3.117.150 TL 2.760.000 TL Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 3.429.150 TL - Benzinli 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ 6.181.150 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2026 MY) 2.750.000 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme (2026 MY) 3.270.000 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line (2026 MY) 3.570.000 TL -

CUPRA Formentor, markanın sportif SUV karakterini öne çıkaran modellerinden biri olarak listede geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Hafif hibrit motorlu versiyonların yanında 333 PS gücündeki 4Drive VZ seçeneği de ürün gamında bulunuyor. Haziran ayında Supreme donanımına özel fırsat öne çıkıyor.

Formentor opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar Mat Renk 86.000 TL İlgili versiyonlar

Terramar fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 3.116.150 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme 3.666.150 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line 4.253.150 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse (2026 MY) 3.270.000 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme (2026 MY) 4.036.000 TL - Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line (2026 MY) 4.439.000 TL -

CUPRA Terramar, markanın SUV ürün gamında daha geniş ve güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor. Hafif hibrit motor yapısı ve DSG şanzıman kombinasyonuyla sunulan model, Impulse, Supreme ve VZ-Line donanımlarıyla farklı beklentilere hitap ediyor.

Terramar opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 35.000 TL İlgili versiyonlar Mat Renk 97.000 TL İlgili versiyonlar

Leon fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2.650.000 TL -

CUPRA Leon, hatchback gövde yapısı ve hafif hibrit motor seçeneğiyle markanın kompakt sınıftaki temsilcisi olarak listede yer alıyor. DSG şanzımanlı Impulse versiyonuyla sunulan model, Haziran 2026 fiyat listesinde markanın en erişilebilir otomobili olarak öne çıkıyor.

Leon opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar Mat Renk 86.000 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: CUPRA Türkiye